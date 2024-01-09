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        Haberler Dünyadan Bradley Cooper, sevgilisi Gigi Hadid'i annesiyle tanıştırdı - Magazin haberleri

        Bradley Cooper, sevgilisi Gigi Hadid'i annesiyle tanıştırdı

        2023'ün son günlerinde aşkları belgenen Bradley Cooper ile Gigi Hadid'in ilişkileri resmiyet kazanmaya doğru gidiyor. Ünlü oyuncu, Altın Küre Ödülleri'nden sonra sevgilisi Gigi Hadid'i annesiyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 11:53 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:38
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        Bradley Cooper'ın başrolünde yer aldığı 'Maestro', Altın Küre'de 4 dalda aday gösterildi. 'En İyi Oyuncu' kategorisinde aday olan Cooper, törenden eli boş döndü.

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        Son dönemlerde Gigi Hadid ile yaşadığı aşkla da konuşulan Bradlley Cooper, ödül töreninden sonra sevgilisiyle annesi Gloria Campano'yu bir araya getirdi.

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        Bradley Cooper, annesi ve sevgilisini bir yemekte buluşturdu. Santa Monica'daki bir restoranda yemek yiyen üçlü, mekâna girerken görüntülendi. Cooper'ın anne Gloria Campano'nun de yemekte olması, çiftin ilişkilerinin ciddiyetini gözler önüne serdi

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        SEVGİLİSİNE YAKIN OLMAK İÇİN EV ALDI

        Bradley Cooper’ın Gigi Hadid’e yakın olabilmek ve onunla daha rahat şekilde, gözlerden uzakta görüşebilmek için yeni bir ev aldığı iddia edilmişti.

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        Gigi Hadid’in altı yıllık bir ilişkinin ardından 2021'de yollarını ayrıldığı Zayn Malik’ten Khai adında üç yaşında bir kızı bulunuyor.

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        Bradley Cooper ise ise dört yıllık birlikteliğin ardından 2019'da Rus model Irina Shayk’tan ayrılmıştı. Onların da bu birliktelikten Lea adında 6 yaşında bir kızları var.

        #Gigi Hadid
        #Bradley Cooper
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