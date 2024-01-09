Bradley Cooper, sevgilisi Gigi Hadid'i annesiyle tanıştırdı

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SEVGİLİSİNE YAKIN OLMAK İÇİN EV ALDI Bradley Cooper’ın Gigi Hadid’e yakın olabilmek ve onunla daha rahat şekilde, gözlerden uzakta görüşebilmek için yeni bir ev aldığı iddia edilmişti.

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Gigi Hadid’in altı yıllık bir ilişkinin ardından 2021'de yollarını ayrıldığı Zayn Malik’ten Khai adında üç yaşında bir kızı bulunuyor.

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Bradley Cooper ise ise dört yıllık birlikteliğin ardından 2019'da Rus model Irina Shayk’tan ayrılmıştı. Onların da bu birliktelikten Lea adında 6 yaşında bir kızları var.

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