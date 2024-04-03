Bradley Cooper yedi yaşındaki kızıyla el ele

Bradle Cooper, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda, özel hayatının gizli kalmamasıyla ilgili konuşurken, "Kesinlikle özel biri olduğumu düşünüyorum ama bu günlerde özel olmanın imkansız olduğu gerçeğini neredeyse kabul etmek zorundasınız. Yani bu, var olmayan kendi gerçekliğimi yaratmak yerine, daha çok gerçekliğin kabul edilmesiyle ilgili" ifadesini kullanmıştı.