Bradley Cooper yedi yaşındaki kızıyla el ele
Bradley Cooper, Rus model Irina Shayk ile birlikteliğinden dünyaya gelen 7 yaşındaki kızı Lea De Seine ile birlikte görüntülendi
Ünlü oyuncu Bradley Cooper, 7 yaşındaki kızı Lea De Seine ile New York sokaklarında görüntülendi. ABD'li yıldız, ünlü Rus model Irina Shayk ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı ile ele ele yürürken görüldü.
Bradle Cooper'ın okul çıkışı aldığı kızı, sırt çantasını kendi taşıyordu.
2015 ila 2019 arasında birliktelik yaşayan ancak nişandan dönen Cooper ile Shayk, kızlarının ortak velayetine sahip. Ayrılık sonrası dostane ilişkilerini sürdürüyorlar.
GIGI HADID İLE AŞK YAŞIYOR
Bradley Cooper, bir süredir ünlü süper model Gigi Hadid ile birliktelik yaşıyor. Çift ilk kez geçen yıl ekim ayında birlikte görülmüştü.
Bradle Cooper, bu yılın başlarında verdiği bir röportajda, özel hayatının gizli kalmamasıyla ilgili konuşurken, "Kesinlikle özel biri olduğumu düşünüyorum ama bu günlerde özel olmanın imkansız olduğu gerçeğini neredeyse kabul etmek zorundasınız. Yani bu, var olmayan kendi gerçekliğimi yaratmak yerine, daha çok gerçekliğin kabul edilmesiyle ilgili" ifadesini kullanmıştı.