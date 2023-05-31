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Braga'dan, Fenerbahçe'ye Bruma için teklif!

Sezon başında sakatlık geçirdikten sonra TFF tescil listesine kaydedilmeyen Bruma, daha sonra Portekiz ekibi Braga'ya satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştı. Braga, iyi performans sergileyerek beğeni kazanan Bruma için harekete geçti. İşte detaylar...

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  • Braga'dan, Fenerbahçe'ye Bruma için teklif! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Sezon başında sakatlık geçiren Bruma, TFF tescil listesine dahil edilmemişti.
  • Braga'dan, Fenerbahçe'ye Bruma için teklif! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Daha sonra Portekiz ekibi Braga'ya satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Bruma, sergilediği performansla büyük beğeni topladı.
  • Braga'dan, Fenerbahçe'ye Bruma için teklif! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Son dönemindeki performans artışı Braga Başkanı Antonio Salvador'u harekete geçirdi.
  • Braga'dan, Fenerbahçe'ye Bruma için teklif! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Bruma'yı bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Portekiz ekibi, Fenerbahçe'ye teklif sundu.
  • Braga'dan, Fenerbahçe'ye Bruma için teklif! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Record gazetesi, Başkan Salvador'un Bruma transferini bitirmek için İstanbul'a geldiğini, Fenerbahçe'ye 4,5 milyon euro teklifte bulunduğunu yazdı. Bruma'ya da yıllık 1,5 milyon euro teklif edildi.
  • Braga'dan, Fenerbahçe'ye Bruma için teklif! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Bu transferin önümüzdeki dönemde netlik kazanması bekleniyor.
  • Braga'dan, Fenerbahçe'ye Bruma için teklif! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Portekiz liginde Braga formasıyla 16 maça çıkan Bruma, 4 gol 6 asistlik bir performans sergiledi.
  • Braga'dan, Fenerbahçe'ye Bruma için teklif! - Fenerbahçe transfer haberleri

    Bruma'nın Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı lacivertliler, Portekizli futbolcuyu 4 milyon 250 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
  • Braga'dan, Fenerbahçe'ye Bruma için teklif! - Fenerbahçe transfer haberleri

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