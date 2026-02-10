Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Brandon Ingram sakatlığı bulunan Stephen Curry yerine All-Star'da! - Basketbol Haberleri

        Brandon Ingram sakatlığı bulunan Stephen Curry yerine All-Star'da!

        Toronto Raptors forması giyen Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star'a seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 22:19 Güncelleme: 10.02.2026 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ingram sakatlığı bulunan Curry yerine All-Star'da!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Toronto Raptors'ın forveti Brandon Ingram, sakatlığı bulunan Golden State Warriors'ın oyun kurucusu Stephen Curry'nin yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.

        NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Toronto Raptors'ın forvet oyuncusu Brandon Ingram'ı, sakatlanan Golden State Warriors oyuncusu Stephen Curry'nin yerine 2026 NBA All-Star maçında (15 Şubat Pazar) ABD takımı kadrosunda yer alması için görevlendirdi." denildi.

        Kariyerinde ikinci defa All-Star'a seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, bu sezon NBA'de forma giydiği 52 maçta 22 sayı, 5,8 ribaunt ve 3,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

        Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Park halindeki otomobille radar taklidine 173 bin lira ceza

        Eskişehir'de çevre yolunda park ettikleri araca çakar takıp, kendilerine radar yapan trafik ekibi görüntüsü verdiği tespit edilen 2 kişiye 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı