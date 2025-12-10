Habertürk
        Brann, Fenerbahçe maçına hazır - Futbol Haberleri

        Brann, Fenerbahçe maçına hazır

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Norveç temsilcisi Brann, hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 15:04 Güncelleme: 10.12.2025 - 15:04
        Brann, Fenerbahçe maçına hazır!
        Norveç ekibi Brann, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Teknik direktör Freyr Alexandersson yönetiminde Nymark Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı.

        İdmana, sakatlıkları bulunan Jonas Torsvik, Sakarias Opsahl, Felix Horn Myhre, Eggert Aron Gudmundsson, Niklas Wassberg ve Saevar Atli Magnusson katılmadı.

        Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon idmanı yapan futbolcular, top kapma çalışması ve hücum organizasyonları gerçekleştirdi.

        Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

        Brann-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'da Brann Stadı'nda oynanacak.

