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Brent petrol fiyatı ne kadar? 19 Mart 2022 brent petrol fiyatı bugün kaç dolar?

Ekonomi piyasalarının yakından takip ettiği brent petrol fiyatlarında son durum gündemde. Rusya Ukrayna savaşı etkisiyle birkaç hafta önce keskin yükseliş kaydedilen brent petrol fiyatları bir süredir düşüyordu. 19 Mart brent petrol fiyatları merak ediliyor.

  • 01
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 19 Mart 2022 brent petrol fiyatı bugün kaç dolar? Brent petrol varil fiyatı!

    Rusya Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinin etkisiyle değişen enerji fiyatları dünya genelinde en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Kuzey Denizi'nden çıkarılan Brent petrol fiyatı piyasalara yön vermeye devam ediyor. Güncel brent petrol fiyatı ekonomi piyasaları tarafından araştırılıyor. İşte, 19 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum...
  • 02
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 19 Mart 2022 brent petrol fiyatı bugün kaç dolar? Brent petrol varil fiyatı!

    19 MART BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

    Brent petrol fiyatı, 19 Mart sabahında 107,96 dolar seviyesinde işlem görüyor. 

    Dün 108,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 106, 64 dolardan kapattı. 

    Brent petrol bugün saat 10.01 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,32 artışla 107,96 dolar oldu. 
  • 03
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 19 Mart 2022 brent petrol fiyatı bugün kaç dolar? Brent petrol varil fiyatı!

    Fiyatlardaki yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde anlaşma ihtimalinin yerini belirsizliğe bırakması, piyasalarda Rusya'ya yönelik yaptırımların artabileceği ve petrol arzında uzun süreli kesintilerin yaşanabileceği endişeleri etkili oldu.

    Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "savaş suçlusu" ifadesini kullanması ve Putin'in açıklamalarının piyasalarda panik alımlarına neden olduğunu ifade etti.
  • 04
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 19 Mart 2022 brent petrol fiyatı bugün kaç dolar? Brent petrol varil fiyatı!

    Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirten uzmanlar, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamalarının ise piyasalarda ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğine ilişkin umutları zayıflattığına işaret etti.
  • 05
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 19 Mart 2022 brent petrol fiyatı bugün kaç dolar? Brent petrol varil fiyatı!

    Brent petrolde teknik olarak 110,43 ile 113,27 dolar aralığının direnç, 107,59 ile 104,75 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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