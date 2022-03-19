Fiyatlardaki yükselişte, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen görüşmelerde anlaşma ihtimalinin yerini belirsizliğe bırakması, piyasalarda Rusya'ya yönelik yaptırımların artabileceği ve petrol arzında uzun süreli kesintilerin yaşanabileceği endişeleri etkili oldu.

Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "savaş suçlusu" ifadesini kullanması ve Putin'in açıklamalarının piyasalarda panik alımlarına neden olduğunu ifade etti.