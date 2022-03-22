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Brent petrol yükselişini sürdürüyor! Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 22 Mart 2022 petrol fiyatları

Brent petrol varil fiyatı tedarik sıkıntısı yaşanacağı korkusuyla yükselmeye devam ediyor. Dün yüzde 6,9 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de yükselişini sürdürüyor. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte, 22 Mart petrol fiyatları...

  • 01
    Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 22 Mart 2022 petrol fiyatları

    Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselmeye devam ediyor. Dün yüzde 6,9 değer kazanan Brent petrol varil fiyatı, yeni günde de yükselişini sürdürerek yüzde 1,7 artış gösterdi. İşte, 22 Mart 2022 petrol fiyatları..
  • 02
    Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 22 Mart 2022 petrol fiyatları

    22 MART BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

    Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselmeye devam ediyor. Dün yüzde 6,9 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde de yükselişini sürdürerek yüzde 1,7 artışla 115,5 dolardan alıcı buluyor.

    Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,04, Nasdaq endeksi yüzde 0,40 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni günde de düşüş eğiliminde hareket ediyor.
  • 03
    Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 22 Mart 2022 petrol fiyatları

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamalarda Avrupa ve ABD ekonomilerinde ekonomik toparlanmanın farklı safhalarda olduğunu belirterek, ECB para politikalarının Fed para politikası ile uyumlu olmayacağına işaret etti.

    Rusya-Ukrayna savaşının Avro Bölgesi'ni ABD'den daha fazla etkilediğini ifade eden Lagarde, göstergelerin stagflasyona işaret etmediğini belirtti.
  • 04
    Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 22 Mart 2022 petrol fiyatları

    Avro/dolar paritesi bu gelişmelerle dün yüzde 0,41 değer kaybetmesinin ardından bugün de önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0990 seviyesinden işlem görüyor.

    Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,30 yükselirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,60 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere ise satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
  • 05
    Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol kaç dolar? 22 Mart 2022 petrol fiyatları

    Asya borsalarında ise artan petrol fiyatları ve Powell'ın şahin söylemlerine karşın bugün pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 yükseliş kaydetti. Japon yeninin dolar karşısında değer kaybını sürdürmesi ihracatçı şirket hisselerini desteklerken, Çin'de regülasyonlara yönelik endişelerin de hafiflediği görülüyor.

    Dolar/yen paritesi bugün 120,5 ile Şubat 2016'dan bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 120,3 seviyesinden alıcı buluyor.

    Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yüzde 1,43 değer kazanarak 2.175,03 puana çıktı. Dün yüzde 0,1 artışla 14,8244'ten kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay bir seyir izliyor.

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