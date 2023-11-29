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        Haberler Gündem Brent petrol son 4 ayın en düşük seviyesinde! 30 Kasım 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Brent petrol son 4 ayın dibinde! 30 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Motorin fiyatı ve benzin fiyatları, brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaya göre değişiklik gösteriyor. 13 Kasım gece yarısından itibaren 1,64 TL'lik indirim gelen motorin fiyatlarına 15 Kasım itibarıyla 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. Son 4 ayın en düşük seviyesini gören brent petrol, akaryakıt indirimi beklentisini gündeme getirdi. İşte 30 Kasım 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel motorin ve benzin fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 09:13 Güncelleme: 30.11.2023 - 00:34
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        Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatlarındaki son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son yıllardaki en düşük seviyeye gerileyen brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80 doların altında işlem görürken gözler akaryakıt indirimi ve zammı haberlerine çevrildi. Psikolojik desteğin altında kalan brent petrol fiyatı, akaryakıt indirimi beklentisi oluşturdu. İşte 30 Kasım Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        2

        BRENT PETROL ÇAKILDI!

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,09​​​​​​​ dolardan işlem görüyor.

        Dün 81,14 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,87 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 80,09 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,05 dolardan alıcı buldu.

        ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yükselişini destekliyor. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

        Küresel petrol piyasalarında arza dair belirsizliklerin petrol fiyatları üzerindeki etkisi devam ediyor.

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        AKARYAKIT FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        29 Kasım Çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatı ya da benzin fiyatlarına herhangi bir indirim ya da zam gelmedi. Son olarak 15 Kasım itibarıyla 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde;

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,50 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,51 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,24 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,55 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,57 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,69 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 35,21 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,17 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,66 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 35,31 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,33 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,31 TL

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