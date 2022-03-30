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Brent petrol ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 18 Mart 2022 petrol fiyatları

Uluslarası piyasalara yön veren Brent petrolün varil fiyatı araştırılıyor. Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,6 dolar seviyelerinden 102 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 108,8 dolardan kapatırken, OPEC dışı Bakanlar Toplantısı öncesi bugün 108 dolar seviyelerinde dengelendi. Peki, 18 Mart 2022 Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 1 varil brent petrol kaç dolar? İşte, Uluslarası piyasada petrol fiyatlarında son durum…

  • 01
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 18 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Londra Brent ya da Brent Blend olarak bilinen Brent petrol fiyatı piyasalara yön vermeye devam ediyor. Müzakerelerden gelen haberlerin barış yolunda iyimserliği artırmasıyla dünya genelinde pay piyasalarında yükseliş eğilimi güçlendi, petrol fiyatları ve dolar endeksi sert düştü. Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,6 dolar seviyelerinden 102 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 108,8 dolardan kapatırken, yarın gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı öncesi bugün 108 dolar seviyelerinde dengelendi. İşte, 18 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum...
  • 02
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 18 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    BRENT PETROL NE KADAR?

    Brent petrolün varil fiyatı, dün 111,6 dolar seviyelerinden 102 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 108,8 dolardan kapatırken, yarın gerçekleştirilecek 27'inci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı öncesi bugün 108 dolar seviyelerinde dengelendi.

    Merkez bankalarının para politikalarında sıkılaşma sürecini daha hızlı faiz artırımları ile gerçekleştireceği beklentileri ise tahvil piyasalarında dalgalanmaya neden oluyor. ABD'de dün 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,53 seviyelerinden hızla düşerken, 2 yıllık tahvil faizi yükseliş eğilimini sürdürdü ve yüzde 2,46 seviyesini gördü. Böylece ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi Eylül 2019'dan bu yana ilk kez 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıktı.
  • 03
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 18 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Jeopolitik risklere ilişkin iyimserliğin yanı sıra ABD'de dün beklentilerin üzerinde gelen Tüketici Güven Endeksi'nin ardından dün New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,97, S&P 500 endeksi yüzde 1,23 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Dolar endeksi dün yüzde 1'in üzerinde düşüşle 98,2'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Şu dakikalarda ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,36 ve 2 yıllık tahvil faizi yüzde 2,33 seviyelerinde işlem görüyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları ise satıcılı seyrediyor.
  • 04
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 18 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, enflasyon kaygıları ve Rus gazına alternatif arayışları gündemdeki yerini koruyor. Müzakere umutları ile dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,79, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,08 yükseldi. Avro/dolar paritesi, dolara olan talebin azalmasıyla dün 1,1137 ile yaklaşık 2 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından bugün yatay seyrediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da açıklanacak enflasyon verileri öncesi yeni günün endeks vadeli kontratları tarafında negatif başladığı görülüyor.
  • 05
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 18 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Asya cephesinde Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları karşısında uygulanan kapanma tedbirleri ile Japonya'da merkez bankası müdahalesine karşın tahvil piyasasından çıkışlar risk iştahını törpülüyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ), getiri oranlarını hedef seviyede tutmak için bugün de tahvil alımı gerçekleştirirken, operasyonların devam edeceği sinyali verdi. Bankanın bu hamlesinin ardından Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi 1,5 baz puan düşüşle yüzde 0,23'e geriledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 geriledi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükseldi.
  • 06
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 18 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kazancıyla 2.206,50 puandan tamamladı. Dolar/TL dün iki haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü de yüzde 1,6'lık azalışla 14,5828'den kapatırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6180'den işlem görüyor.

    Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasaları için başlıca risk unsuru olmaya devam etse de müzakerelere ilişkin olumlu haberlerin risk algısını törpülediğini söyledi.
  • 07
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 18 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de büyüme ve ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin öne çıktığını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.300 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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