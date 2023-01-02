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Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva görevine başladı

Brezilya'da daha önce iki dönem devlet başkanlığı yapan Lula da Silva, 12 yıl aradan sonra yemin ederek üçüncü dönemine başladı

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva yemin etti
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AA

Brezilya'da, 31 Ekim 2022'de devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan solcu eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva parlamentoda yemin etti.

Silva, eşi Rosangela da Silva ile beraber üstü açık bir arabayla halkı selamlamasının ardından yemin törenin yapılacağı parlamento binasına geçti. Oturumda, Emerit Papa 16. Benediktus ve efsane futbolcu Pele'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Silva yemin konuşmasında, Brezilya'yı yeniden inşa etme sözü vererek "Anayasayı koruyacağıma, savunacağıma ve ona uyacağıma söz veriyorum. Tüm Brezilya halkının iyiliğini destekleyeceğime, birlik, bütünlük ve bağımsızlık yolunda yürüyeceğime söz veriyorum." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; ABD, AB ve Çin ile aktif diyalog sürdüreceklerini belirten Silva, "Seçimlerde dünyanın gözü bizdeydi, bundan sonra daha fazla güce sahip olabilmek için daha fazla ittifak içinde olacağız. Brezilya, kaderinin efendisi ve egemen bir ülke olmalıdır." dedi.

"BREZİLYA ULUSLARARASI EKONOMİNİN ÖN SAFLARINDA YER ALMALI"

Silva, ülkede çok fazla güvensizliğin olduğunu vurgulayarak "Brezilya, halkının elinde silah olmasını istemiyor ve buna gerek de yok. Daha adil bir ülke olabilmemiz için kültüre, kitaplara ihtiyacımız var. Yakıt ve diğer malzemeleri ithal etmenin hiçbir anlamı yok. Brezilya, uluslararası ekonominin ön saflarında yer almalı." diye konuştu.

Amazon ormanlarındaki duruma dikkati çeken Silva "Hedefimiz Amazon'da sıfır sera gazı emisyonu sağlamak ve kesmeden yaşayacağız. Yerli halklara karşı işlenen tüm haksızlıkları kınayacağız." dedi.

Silva, ülkedeki ekonomik gidişata işaret ederek,33 milyon insanı açlıktan, 100 milyonu ise yoksulluktan kurtarma sözü verdi.

Silva'nın Planalto Sarayı'nda kendisine başkanlık kuşağının takdim edilmesinden sonra halka hitap etmesi bekleniyor.

Yemin törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Kralı IV. Felipe, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernández, Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez, Uruguay Cumhurbaşkanı Luis Lacalle, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ve çok sayıda devletin diplomatik temsilcisi katıldı.

Resmi törenlerin ardından Silva'nın katılımcıların onuruna Itamaraty Sarayı'nda bir resepsiyon vereceği bilgisi paylaşıldı.

Brezilya'yı üçüncü kez yönetecek tek devlet başkanı unvanına sahip Silva’nın görevi 2027’ye kadar sürecek.

HAPİSTEN DEVLET BAŞKANLIĞINA LULA DA SİLVA

Brezilya'ya 2003-2010 yıllarında iki dönem başkanlık yapan 77 yaşındaki Lula da Silva, hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle bir buçuk yıl hapiste kalmış, davaların düşürülmesiyle yeniden başkanlık yarışına girmişti.

Sendikacı kökeniyle, İşçi Partisinin ilk başkanı olan Lula da Silva, uyguladığı sosyal yardımlar sayesinde yaklaşık 30 milyon Brezilyalının fakirlikten kurtulmasını sağlayarak halkın sevgisini kazandı.

Lula da Silva, 31 Aralık 2010'da başkanlık görevini bırakana kadar sevilen bir lider olarak öne çıktı ancak 2011'de kendisi ve partisi hakkında çıkan yolsuzluk iddiaları adına gölge düşürdü.

Yolsuzluk davaları nedeniyle 580 gün hapiste kalan Lula da Silva'nın bu davalardan hüküm giymesi, 2018'de aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun kazandığı seçimlerde aday olmasına engel oldu.

Kasım 2019'da tahliye edilen Lula da Silva'nın, aldığı cezalar ve yolsuzluk davalarının, 2021'de bu davalardan sorumlu yargıç Sergio Moro'nun davalarda taraflı ve politik davrandığına hükmeden Yüksek Mahkemece düşürülmesi üzerine seçimlere katılmasının önü açıldı.

Bu arada, Bolsonaro hükûmetinde, 1 Ocak 2019'dan 24 Nisan 2020'ye kadar Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sergio Moro, aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle istifa etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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