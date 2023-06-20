Futbolseverleri bu akşam heyecanlı bir karşılaşma bekliyor. Brezilya ile Senegal dostluk mücadelesi için karşı karşıya gelecek. Daha önce 2019 yılı hazırlık maçında bir araya gelen iki takımın karşılaşmasında galip çıkmamıştı. İşte, Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak Brezilya Senegal maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…