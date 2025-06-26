Brezilya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Brezilya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

BREZİLYA TELEFON KODU

Brezilya’nın uluslararası telefon kodu +55’tir ve bu kod, ülke dışından Brezilya’daki herhangi bir numaraya ulaşmak için kullanılan resmî tanımlayıcıdır. Bir arama yapılırken, arama yapılan ülkenin çıkış kodu (Türkiye’den aranıyorsa 00 ya da +), ardından 55 tuşlanır ve sonrasında Brezilya içindeki şehir kodu ile abone numarası çevrilir. Brezilya’da şehirler, iki haneli alan kodlarıyla tanımlanır; örneğin São Paulo için 11, Rio de Janeiro için 21, Brasília için ise 61 kodu kullanılır.

Bu alan kodlarının ardından gelen telefon numarası sabit hatlar için sekiz, mobil hatlar için ise dokuz hanelidir. Mobil hatlar “9” rakamıyla başlar. Uluslararası bir mobil numara araması örneğin şu şekilde yapılır: +55 11 9xxxx xxxx. Brezilya’da telefon numaralandırma sistemi oldukça düzenli olup, hem coğrafi bölgelere hem de operatörlere göre net ayrımlar içerir. Ülkenin geniş yüzölçümü ve kalabalık nüfusu nedeniyle telefon kodlarının ve alanların ayrıntılı biçimde organize edilmesi, iletişimin doğru şekilde yönlendirilmesini sağlar.

REKLAM BREZİLYA PARA BİRİMİ Brezilya’nın resmî para birimi Brezilya Realidir ve uluslararası kodu BRL olarak tanımlanır. 1 real, 100 centavo’ya bölünür ve ülkede hem banknot hem madeni para olarak kullanılmaktadır. Dolaşımdaki banknotlar 2, 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 real değerindedir; madeni paralar ise 5, 10, 25, 50 centavo ile 1 real şeklindedir. “Real” kelimesi Portekizce’de “kraliyet” anlamına gelir ve bu para birimi, 1994 yılında hiperenflasyonla mücadele kapsamında eski para biriminin yerine getirilmiştir. Brezilya Merkez Bankası tarafından yönetilen para politikalarıyla, realin istikrarı hedeflenir; ancak döviz kuru dalgalı yapıda olduğu için dış ticaret ve enflasyon verileri realin değerinde zaman zaman ciddi dalgalanmalara neden olabilir. Banknot tasarımlarında ülkenin doğal yaşamına ait hayvan figürleri ve kültürel simgeler yer alırken, madeni paralar sade ve kullanışlı yapılarıyla dikkat çeker. Real, ülkedeki tüm resmî işlemlerde, kamu ödemelerinde ve özel sektör faaliyetlerinde yasal ödeme aracı olarak geçerlidir. REKLAM Brezilya’da özellikle büyük şehirlerde dijital ödeme sistemleri yaygın olarak kullanılırken, kırsal bölgelerde nakit dolaşımı hâlâ önemli yer tutmaktadır. Ülkenin ithalat ve ihracat dengesine, enerji fiyatlarına ve küresel piyasa dalgalanmalarına karşı hassas olan Brezilya Reali, Latin Amerika’daki diğer para birimlerine kıyasla daha likit ve dış yatırımcılar açısından daha görünür bir finansal araç olarak değerlendirilmektedir.

BREZİLYA PLAKA KODU Brezilya’da kullanılan araç plaka sistemi, ülke genelinde merkezi olarak düzenlenmiştir ve plakalarda araçların tescil edildiği eyaletin yanı sıra şehri de tanımlayan bilgiler yer alır. 2018 yılına kadar sarı zemin üzerine siyah harf-rakam kombinasyonu içeren geleneksel plakalar kullanılmışken, bu tarihten sonra Mercosur standardına uygun olarak beyaz zemin üzerine mavi bantlı yeni plaka sistemine geçilmiştir. Bu yeni plakaların üst kısmında mavi bir şerit üzerinde “BRASIL” yazısı yer alır ve sol üst köşede Brezilya bayrağı ile birlikte QR kod bulunur. Plaka yapısı dört harf ve üç rakamdan oluşur; “ABC1D23” formatı kullanılmaktadır. Harf ve rakam dizilimi, aracın kaydının yapıldığı şehir ve eyalet ile sistemin sıralı numaralandırması doğrultusunda belirlenir. Plakanın alt kısmında aracın kayıtlı olduğu şehir ve eyalet adı açıkça yazılır. Her eyaletin kendine ait kısaltması vardır. Sao Paulo için “SP”, Rio de Janeiro için “RJ” ibaresi yer alır. Özel araçlar, ticari taşıtlar, kamu araçları ve diplomatik araçlar için farklı renk şeritler veya karakter tonlamaları da kullanılabilir.

REKLAM Plaka yönetimi ve tescil işlemleri Brezilya Ulusal Trafik Departmanı (DENATRAN) tarafından yürütülür. Yeni sistemde yer alan QR kod, plakaların doğrulanmasını, araç bilgilerinin kontrolünü ve güvenliğini artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu yapı, araçların ülke genelinde hem idari hem de güvenlik açısından takip edilebilirliğini sağlamaktadır ve Brezilya’yı bölgesel trafik sistemleriyle uyumlu hale getiren modern bir uygulamadır. BREZİLYA HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Brezilya’nın internet üzerindeki resmî alan adı uzantısı “.br” şeklindedir ve bu ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD – country code top-level domain), ülkenin çevrim içi kimliğini uluslararası düzeyde tanımlar. “.br” uzantısı, devlet kurumlarından özel şirketlere, üniversitelerden bireysel girişimcilere kadar geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından tercih edilir. Alan adı tahsisi ve teknik yönetimi, Brezilya İnternet Yönetişim Komitesi (CGI.br) ve bu kuruma bağlı olan NIC.br tarafından yürütülmektedir. Alan adı başvurularında Brezilya’da yasal temsilcilik veya yerleşik adres şartı aranır. “.br” uzantısı altında farklı amaçlara göre yapılandırılmış birçok alt alan adı kategorisi mevcuttur; devlet kurumları için “gov.br”, ticari firmalar için “com.br”, akademik kurumlar için “edu.br” gibi özel alt yapılar kullanılır. Bu sistem, dijital içeriklerin kolay sınıflandırılmasına ve kullanıcıların doğru bilgi kaynaklarına yönlendirilmesine olanak tanır.