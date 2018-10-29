Sao Paulo'nun 24 yaşındaki oyuncusu Daniel Correa Freitas, Brezilya'yı yasa boğdu.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Correa Freitas, boğazına aldığı bıçak darbesi sonucunda evinde ölü bulundu.

Yetkililerin yaptığı açıklamada Sao Paulolu oyuncunun işkence gördüğü ve boğazında derin bir kesik olduğu öğrenildi. Brezilya ekibi de durumu doğrularken, oyuncunun ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diledi.

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