        Bridges sergisi Maslak 310 Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor

        Bridges sergisi Maslak 310 Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor

        Türkiye ve Yunanistan'dan sanatçıları bir araya getiren Bridges sergisi, 18 Nisan'da Maslak 310 Galeri'de açılıyor

        Giriş: 08.04.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Bridges sergisi Maslak 310 Galeri'de

        Maslak 310 Galeri, Türkiye ve Yunanistan’dan sanatçıları bir araya getiren Bridges sergisine ev sahipliği yapıyor.

        Anima Art Gallery, Glyfada ile Maslak 310 Galeri iş birliğinde ve Nektarios Gkouveris küratörlüğünde hazırlanan sergi, 18 Nisan–10 Mayıs tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

        Sergi, Türkiye ve Yunanistan arasında tarihsel olarak iç içe geçmiş ortak coğrafyadan hareketle, sanatçılar arasında kurulan ilişkileri tanımlamak yerine malzeme ve form üzerinden bir karşılaşma alanı sunuyor.

        Sergide 'köprü' kavramı bir metafor olarak değil, sanatçıları, mekânları ve görme biçimlerini birbirine bağlayan bir durum olarak ele alınıyor.

        Sergide Aris Petridis, Bilal Hakan Karakaya, Ekrem Kahraman, Kadir Akorak ve Lambros Stavropulos eserleri yer alıyor.

        Yapı ve kompozisyon aracılığıyla şekillenen sergide, göndermeler sabitlenmeden yüzeye çıkarken, izleyiciye açık bir okuma alanı bırakılıyor.

        Her bir eser kendi bağımsız varlığını korurken, Ege coğrafyası boyunca şekillenen ortak bir duyarlılık etrafında bir araya geliyor.

        Sergi, doğrudan ve temassal bir bağ kurma çabasından ziyade, farklı görme biçimlerini yan yana getiren bir yaklaşım benimsiyor.

