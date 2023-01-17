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Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den dev teklif!

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...

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  • Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den dev teklif!

    Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in talipleri artıyor. 
  • Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den dev teklif!

    Nijeryalı oyuncu için bir iddia da ülkesinin basınından geldi. 
  • Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den dev teklif!

    Nijerya'dan Punch Sports'un haberine göre; Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi - Samuel için Fenerbahçe'ye 11.3 milyon euro'luk (10 milyon pound) teklif sundu. 
  • Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den dev teklif!

    Daha önce Atletico Madrid ve Glasgow Rangers gibi takımların gündemine de gelen Osayi-Samuel için Fenerbahçe gelen teklifleri yetersiz bulmuştu. 
  • Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den dev teklif!

    Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz pasaportlu Nijeryalı oyuncu, Ocak 2021'de Queens Park Rangers'tan 508 bin euro karşılığında imza atmıştı.
  • Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den dev teklif!

    24 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla 88 maça çıkıp 3 gol attı ve 6 asist yaptı.
  • Bright Osayi-Samuel'e Premier Lig'den dev teklif!

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