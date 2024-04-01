Bright Osayi-Samuel: Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurul toplantısına dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Osayi, "Fenerbahçe'nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe'yi savunacaklar" ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli kulübün 2 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü genel kurul toplantısı öncesi dikkat çeken bir mesaj yayımladı.
26 yaşındaki sağ bek, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, "2 Nisan’ı çok önemsiyorum. Fenerbahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri Fenerbahçe’yi savunacaklar. En büyük Fener" ifadelerini kullandı.