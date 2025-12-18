Habertürk
        Brighton'da ayın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu! - Futbol Haberleri

        Brighton'da ayın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu!

        Brighton forması giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde kasım ayının oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2025 - 15:28 Güncelleme: 18.12.2025 - 15:28
        Brighton'da ayın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu!
        Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.

        Fenerbahçe'den geçen sezon İngiliz ekibine transfer olan milli futbolcu, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

        Bu sezon sahalara geri dönen ve Brighton'da üst üste maçın oyuncusu ödülünü kazanan 26 yaşındaki futbolcu, kasım ayında da ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

        Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da bu sezon 18 maçta 1356 dakika süre buldu.

