Brighton & Hove Albion: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

İsrail-ABD-İran savaşında yöntemler iyice sertleşti. Taraflar ne kadar ileri gidebilir? Şu ana kadar kim, ne kaybetti? İran nasıl bir taktik uyguluyor? Savaş bölgesel hale gelir mi? Savaş nereye kadar sürecek? İran neden liderlerini koruyamıyor? Daha yüksek bir misilleme gelir mi? İran'ın stokları b... Daha Fazla Göster

İsrail-ABD-İran savaşında yöntemler iyice sertleşti. Taraflar ne kadar ileri gidebilir? Şu ana kadar kim, ne kaybetti? İran nasıl bir taktik uyguluyor? Savaş bölgesel hale gelir mi? Savaş nereye kadar sürecek? İran neden liderlerini koruyamıyor? Daha yüksek bir misilleme gelir mi? İran'ın stokları bitmeye yakın mı? Hürmüz sorunu çözülmezse ne olur? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Ortadoğu Uzmanı Ömer Özkızılcık, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Burak Darıcılı, Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör, Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ermağan ve Ülke TV GYY Hasan Öztürk anlattı. Daha Az Göster