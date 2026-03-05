Canlı
        Brighton & Hove Albion: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        Brighton & Hove Albion: 0 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion, evinde Arsenal'e 1-0 mağlup oldu. Maçın başında Bukayo Saka'nın kaydettiği golle galibiyete uzanan ve ligde üst üste 3. galibiyetini alan lider Arsenal, puanını 67'ye çıkardı. Brighton & Hove Albion ise haftayı 37 puanla tamamladı.

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 00:52
        Ferdi'li Brighton, Arsenal'e diş geçiremedi!

        İngiltere Premier Ligi'nin 29. haftasında Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion'a konuk oldu.

        The American Express Stadyumu'ndaki müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Arsenal oldu.

        Arsenal'e galibiyeti getiren golü 9. dakikada Bukayo Saka attı.

        Brighton'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

        ARSENAL YENİDEN SERİ YAKALADI

        Premier Lig'de üst üste 2 beraberlikle birlikte duraklama dönemine giren Arsenal, Brighton maçıyla birlikte arka arkaya 3. galibiyetini elde etti ve yeniden yükselişe geçti.

        PUAN DURUMU

        Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 67 puana yükseldi. Brighton, 37 puanda kaldı.

        Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında sahasında Everton'ı ağırlayacak. Arsenal mağlubiyetiyle 2 maçlık galibiyet serisi biten Brighton, ligdeki bir sonraki maçında Sunderland deplasmanına gidecek.

