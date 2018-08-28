Brighton & Hove Albion - Southampton maçı heyecanı

İngiltere Lig Kupası 2.Tur maçında Brighton & Hove Albion ile Southampton, 28 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:45. Brighton & Hove Albion, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Southampton, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 524. İddaa'da Brighton & Hove Albion kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Southampton kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Brighton & Hove Albion önceki hafta Liverpool mücadelesinde 4-0 yenildi.
Southampton ise Manchester City karşılaşmasında 0-1 yenildi.
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