Brigitte Bardot'nun son sözlerini eşi açıkladı

Fransızların, ülkenin ulusal hazinesi olarak nitelediği Brigitte Bardot, 28 Aralık'ta, 91 yaşında hayatını kaybetti. Dün Saint-Tropez'de toprağa verilen sinema yıldızının cenazesine, ailesinin yanı sıra Fransız şarkıcılar Jean-Roch ve Mireille Mathieu de katıldı. Veda töreni, şehrin dört bir yanından ekranlara yansıtıldı.

Eşi Bernard d'Ormale, cenaze töreninden önce verdiği röportajda, Brigitte Bardot'nun kanser tedavisi gördüğünü ve ölümünden önce iki ameliyat geçirdiğini açıkladı. Paris Match'e konuşan d'Ormale, Bardot'nun son zamanlarında rahatsız edici sırt ağrılarından da muzdarip olduğunu ekledi.

Bernard d'Ormale; "Son aylarda, fiziksel acı çektiği anlarda birkaç kez ağzından 'Yeter artık, gitmek istiyorum' sözleri kaçıyordu" dedi.

Eşine son günlerinde teselli verdiğini söyleyen Bernard d'Ormale; "Yanından hiç ayrılmadım. Her gün gizlice, gelen hemşirelerin desteğiyle onu izledim" dedi.

Son anında da eşinin yanında olan Bernard d'Ormale, "Yanında uyuyordum. 'Pioupiou' dediğini duyduğumda doğruldum. Bu, özel anlarımızda birbirimize kullandığımız bir takma addı ve sonra her şey bitti" diye anlattı. "Yüzüne bir huzur, bir dinginlik yerleşti. Gençliğindeki gibi inanılmaz derecede güzelleşti. 91 yaşında olduğuna inanmak mümkün değildi" diye ekledi.

Bernard d'Ormale

Brigitte Bardot, geçtiğimiz aylarda peş peşe iki kez hastaneye kaldırılmış, hakkında öldüğüne dair söylentiler çıksa da iyi olduğunu kendisi duyurmuştu. Bardot'nun ekim ayının başında hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olduğu, üç haftalık tedavinin ardından taburcu olarak Saint-Tropez'deki evine döndüğü öğrenilmişti.

Oyunculuk kariyeri 1952'de başlayan Brigitte Bardot, 1953'te Cannes Film Festivali'nde sahilde minik bir bikiniyle poz vermesiyle dikkatleri üzerine çekti. 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filmiyle sembolleşen oyuncu, Fransız sinemasında devrim yaratan biri ve geleneklere meydan okuyarak cinsel özgürlüğün sembolü olarak anıldı. Bardot, 1950’ler ve 60’lar boyunca 'seks sembolü' imajının en tanınan temsilcilerinden biri oldu.

Brigitte Bardot; 1960’larda Bardot, Henri-Georges Clouzot’nun 'Gerçek', Louis Malle’in 'Çok Özel Bir Kadın' ve Jean-Luc Godard’ın 'Nefret' gibi yapımlarıyla Fransız sinemasının en önemli yüzlerinden biri haline geldi. Jeanne Moreau ile birlikte rol aldığı 'Viva Maria!' ve Sean Connery’li 'Shalako' gibi uluslararası yapımlarda da yer aldı.

1970'lerde oyunculuğu bırakan ve hayvan hakları savunuculuğu yapan Brigitte Bardot, ayrıca sağda siyasette aktif hale geldi ve göçmenlik konusundaki sert kamuoyu görüşleriyle hayatının son dönemlerinde bazı hayranlarının tepkisini çekti.