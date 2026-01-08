Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Brigitte Bardot'nun son sözlerini eşi açıkladı

        Brigitte Bardot'nun son sözlerini eşi açıkladı

        Efsanevi Fransız sinema yıldızı Brigitte Bardot, dün Saint-Tropez'de düzenlenen veda töreniyle toprağa verildi. Son anlarını ve sözlerini eşi Bernard d'Ormale anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2026 - 10:21 Güncelleme: 08.01.2026 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son sözlerini eşi açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fransızların, ülkenin ulusal hazinesi olarak nitelediği Brigitte Bardot, 28 Aralık'ta, 91 yaşında hayatını kaybetti. Dün Saint-Tropez'de toprağa verilen sinema yıldızının cenazesine, ailesinin yanı sıra Fransız şarkıcılar Jean-Roch ve Mireille Mathieu de katıldı. Veda töreni, şehrin dört bir yanından ekranlara yansıtıldı.

        "ÖLMEK İSTİYORUM"

        Eşi Bernard d'Ormale, cenaze töreninden önce verdiği röportajda, Brigitte Bardot'nun kanser tedavisi gördüğünü ve ölümünden önce iki ameliyat geçirdiğini açıkladı. Paris Match'e konuşan d'Ormale, Bardot'nun son zamanlarında rahatsız edici sırt ağrılarından da muzdarip olduğunu ekledi.

        Bernard d'Ormale; "Son aylarda, fiziksel acı çektiği anlarda birkaç kez ağzından 'Yeter artık, gitmek istiyorum' sözleri kaçıyordu" dedi.

        REKLAM

        "GENÇLİĞİNDEKİ GİBİ GÜZELLEŞTİ"

        Eşine son günlerinde teselli verdiğini söyleyen Bernard d'Ormale; "Yanından hiç ayrılmadım. Her gün gizlice, gelen hemşirelerin desteğiyle onu izledim" dedi.

        Son anında da eşinin yanında olan Bernard d'Ormale, "Yanında uyuyordum. 'Pioupiou' dediğini duyduğumda doğruldum. Bu, özel anlarımızda birbirimize kullandığımız bir takma addı ve sonra her şey bitti" diye anlattı. "Yüzüne bir huzur, bir dinginlik yerleşti. Gençliğindeki gibi inanılmaz derecede güzelleşti. 91 yaşında olduğuna inanmak mümkün değildi" diye ekledi.

        Bernard d'Ormale
        Bernard d'Ormale

        Brigitte Bardot, geçtiğimiz aylarda peş peşe iki kez hastaneye kaldırılmış, hakkında öldüğüne dair söylentiler çıksa da iyi olduğunu kendisi duyurmuştu. Bardot'nun ekim ayının başında hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olduğu, üç haftalık tedavinin ardından taburcu olarak Saint-Tropez'deki evine döndüğü öğrenilmişti.

        Oyunculuk kariyeri 1952'de başlayan Brigitte Bardot, 1953'te Cannes Film Festivali'nde sahilde minik bir bikiniyle poz vermesiyle dikkatleri üzerine çekti. 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filmiyle sembolleşen oyuncu, Fransız sinemasında devrim yaratan biri ve geleneklere meydan okuyarak cinsel özgürlüğün sembolü olarak anıldı. Bardot, 1950’ler ve 60’lar boyunca 'seks sembolü' imajının en tanınan temsilcilerinden biri oldu.

        Brigitte Bardot; 1960’larda Bardot, Henri-Georges Clouzot’nun 'Gerçek', Louis Malle’in 'Çok Özel Bir Kadın' ve Jean-Luc Godard’ın 'Nefret' gibi yapımlarıyla Fransız sinemasının en önemli yüzlerinden biri haline geldi. Jeanne Moreau ile birlikte rol aldığı 'Viva Maria!' ve Sean Connery’li 'Shalako' gibi uluslararası yapımlarda da yer aldı.

        1970'lerde oyunculuğu bırakan ve hayvan hakları savunuculuğu yapan Brigitte Bardot, ayrıca sağda siyasette aktif hale geldi ve göçmenlik konusundaki sert kamuoyu görüşleriyle hayatının son dönemlerinde bazı hayranlarının tepkisini çekti.

        1986’da Brigitte Bardot Vakfı’nı kurarak hayvanların korunması için mücadele etmeye başladı. Fok avcılığından köpek itlaflarına kadar pek çok konuda dünya liderlerine protesto mektupları gönderdi.

        Brigitte Bardot, hayatı boyunca 4 kez evlendi. Roger Vadim (1952 - 1957), Jacques Charrier (1959 - 1962), Gunter Sachs (1966 - 1969) ile evliliğinin ardından 1992'de Bernard d'Ormale ile hayatını birleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sokakta kadın ve çocukları darbeden şüpheli gözaltına alındı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, sokakta gördüğü kadın ve çocukları darbetti. O anlar kameraya yansırken, psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli gözaltına aldı. (DHA)

        #Brigitte Bardot
        #ölüm
        #Cenaze
        #ölüm nedeni
        #kanser
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        Bir aile böyle yok oldu! Facia anı kamerada!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        3 kişi yakalandı... Üniversitede dijital taciz!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Anadolu parsına zarar verene rekor ceza!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Sokakta darp edildi! 3 ameliyat, 1 ay yoğun bakım... Şaşırtan savunma!
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Bulgaristan dijital göçebe vizesini başlattı
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Evi kundaklandı! Sinir krizi geçirdi
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Trump, Petro ile telefonda görüştü
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Lodos, sağanak yağmur ve kar bekleniyor
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Yeni sorunlu kuşak belirlendi
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Teknoloji devlerinde 7 yıl sonra bir ilk
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Eski milli sporcu, domuz avında kazara vurularak öldü
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        Trump 'nefsi müdafaa' dedi, yerel yöneticiler itiraz etti
        GSS primine dikkat!
        GSS primine dikkat!
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        Ağaçlar nasıl birbirleriyle konuşurlar?
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        "Lübnan'a saldırı için yeşil ışık yaktı" iddiası
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"