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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Brisa, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

        Brisa, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

        Brisa, 2026 yılının ilk yarısını 260 milyon TL net kâr ile tamamladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 13:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Brisa'dan 260 milyon TL net kâr

        Brisa'nın FAVÖK marjı ilk yarıda %13,7 olarak gerçekleşti. FAVÖK büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak %39 artışla 3,3 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk yarısında 260 milyon TL net kâr elde edildi.

        Brisa CEO’su Vecih Yılmaz, sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

        Yılın ilk yarısında, maliyetlerimizi disiplinli bir şekilde yönetirken, güçlü üretim altyapımız ve yurt içi ile uluslararası pazarlardaki dengeli satış yapımızın katkısıyla faaliyetlerimizi başarıyla sürdürdük.

        Yurtiçi yenileme lastik pazarında güçlü marka, geniş ürün portföyü ve yaygın dağıtım ağımızın desteğiyle pazarın üzerinde büyüdük ve tüm ana segmentlerde pazar payımızı artırdık. Özellikle yüksek katma değerli premium segmentte sürdürdüğümüz güçlü büyüme, ticari performansımızı destekleyen önemli unsurlardan biri oldu.

        Lassa markamızın uluslararası pazarlardaki başarılı performansıyla Avrupa ve çevre coğrafyalarda büyümemizi sürdürdük; toplam 15 ülkede pazardan daha hızlı büyüyerek pazar payımızı artırdık ve ihracattaki güçlü konumumuzu pekiştirdik.

        Bu dönemde, sektördeki güçlü konumumuz ulusal ve uluslararası platformlarda da karşılığını buldu. İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde sektör liderliğimizi sürdürürken, TİM’in İlk 1000 İhracatçı araştırmasında sektörümüzde ilk sırada yer aldık. Ayrıca Brisa, uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance’in açıkladığı Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları listesinde 4 basamak yükselerek 56’ncı sıraya çıktı ve sektörünün en değerli markası olma unvanını korudu.

        Yılın ikinci yarısında, yüksek teknolojili yeni ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturmaya hazırlanırken, güçlü markalarımız, üretim yetkinliklerimiz ve müşteri odaklı yaklaşımımızla sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye ve sektörümüzde değer yaratmaya devam edeceğiz.

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