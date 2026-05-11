Brisa kârlılık ve pazar payını artırdı

Brisa 2026 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket dönem 28 milyon TL net kârla tamamlandığını vurguladı.

Aynı dönemde nakit akışının desteklenerek borçluluk seviyesi 2025 yıl sonuna göre düşürüldüğünü de bildirdi. Net borç/FAVÖK oranı 0,76x seviyesinde gerçekleşti. İşletme sermayesi gün sayısı 43 gün olarak korundu.

BRISA CEO'SU CEVİH YILMAZ: TÜM ANA SEGMENTLERDE PAZAR PAYIMIZI ARTIRDIK

Brisa CEO’su Vecih Yılmaz "2026 yılının ilk çeyreğinde, değişken makroekonomik ortamın etkilerinin hissedilmeye devam ettiği bir dönemde operasyonel verimlilik ve disiplinli maliyet yönetimi odağımızı sürdürdük. Bu çerçevede hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda dengeli bir performans sergiledik. Sektörün tüm ana segmentlerinde büyümenin gözlemlendiği bu dönemde Brisa olarak; güçlü marka ve ürün portföyümüz, doğru kurgulanmış segment odaklı stratejimiz ve Türkiye'nin en yaygın bayi ağlarından birine sahip olmamızın getirdiği avantajla pazarın üzerinde büyüdük ve tüm ana segmentlerde pazar payımızı artırdık.

Özellikle yüksek katma değerli 17 jant ve üzeri segmentte büyümemizi sürdürdük ve pazar payımızda önemli bir artış yakaladık. Operasyonel kârlılığımızı destekleyecek şekilde marj tarafında kontrollü bir iyileşme sağladık.

Uluslararası pazarlarda Lassa markamızla 18 ülkede pazarın üzerinde büyüyerek pay kazanmaya devam ettik. Avrupa ve çevre coğrafyalardaki büyüme ivmemizi korurken, Kazakistan ve Moldova'da açtığımız yeni mağazalarla küresel perakende ağımızı genişletmeye devam ettik.

Önümüzdeki dönemde de değişen piyasa koşullarını yakından takip ederek; risk yönetimi, maliyet disiplini ve verimlilik odağımızı koruyacak, büyüme ile kârlılık dengesini gözetmeye devam edeceğiz.”