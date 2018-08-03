Bristol City - Nottingham Forest maç önü

Bristol City ve Nottingham Forest, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Bristol City son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Nottingham Forest, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'da 273 kodlu maçı oynayanlar; Bristol City galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.00, Nottingham Forest galibiyet oranı 2.30. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Bristol City son haftadaki Sheffield United müsabasında 2-3 yenildi.
Nottingham Forest ise Bolton Wanderers maçında 3-2 yenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER