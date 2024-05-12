Britney Spears: Kırık ayak üzerinde yürüyorum

Önceki gün yeni bir paylaşım yapan şarkıcı, "Kırık bir ayağın üzerinde yürüyorum. Eğer hızlı gidersem uyuşur" diye yazdı.

Sol bacağından üç kez ameliyat olduğunu söyleyen Spears, "İkisi dizim için, biri de ayağım için" dedi. Spears, “Her zaman kendi kendine iyileşebileceğini söylerlerdi ama kopup tekrar kırılma ihtimali çok yüksek" diye ekledi.