Britney Spears ve Sam Asghari boşandı! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı!

ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın iddia edilen davranışı bir kaynak tarafından "kendi güvenliği için riskli" olarak tanımlandı. Sam Asghari'yi boşanma davasında ilerlemeye ikna eden şeyin ise ünlü şarkıcının sadakatsizliği olduğu belirtildi.

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Sam Asghari sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı: "6 yıllık sevgi ve birbirimize olan bağlılığımızın ardından eşim ve ben birlikte olan yolculuğumuzu sonlandırmaya karar verdik. Birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygıyı koruyacağız ve ona her zaman en iyisini diliyorum. Mahremiyet istemek saçma görünüyor, bu yüzden medya da dahil olmak üzere herkesten nazik ve düşünceli olmalarını rica edeceğim."