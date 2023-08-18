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        Haberler Magazin Britney Spears ve Sam Asghari boşandı! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı!

        Britney Spears ve Sam Asghari boşandı! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı!

        Dünyaca ünlü şarkıcılardan biri olan Britney Spears, 14 ay süren evliliğini sonlandırdı. Düğün öncesi evlilik sözleşmesi yapan Spears'ın Hollywood'un en iyi avukatlarıyla çalıştığı bildirildi. Konuyla ilgili ilk açıklama Spears'ın eski eşi Sam Ashgari'den geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 10:03
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        ABD’li pop müzik yıldızı Britney Spears, 14 aylık evli olduğu Sam Ashgari ile ayrılma kararı aldı. Evliliğin bitmesiyle ilgili Spears'ın evdeki bir çalışandan kendisini çıplakken filme almasını istediği iddia edildi. Bunun üzerine Asghari’den açıklama geldi.

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        Sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü Britney Spears, Britney Spears, Sam Asghari ile ayrılık kararı aldı. TMZ'nin haberine göre, aldatma iddialarının ardından Sam Asghari, şarkıcıdan ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

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        Sam Asghari, kaynaklar tarafından "kırılgan ve aşırı cinselleşmiş bir durumda" olarak tanımlanan Britney Spears’ın bir personelden kendisini çıplakken filme almasını istediği konusunda şüphe duyuyor.

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        ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın iddia edilen davranışı bir kaynak tarafından "kendi güvenliği için riskli" olarak tanımlandı. Sam Asghari'yi boşanma davasında ilerlemeye ikna eden şeyin ise ünlü şarkıcının sadakatsizliği olduğu belirtildi.

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        Konuyla ilgili çıkan iddiaların ardından Britney Spears sessizliğini korurken, Sam Asghari'den açıklama geldi.

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        Sam Asghari sosyal medya hesabında yayınladığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı: "6 yıllık sevgi ve birbirimize olan bağlılığımızın ardından eşim ve ben birlikte olan yolculuğumuzu sonlandırmaya karar verdik. Birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygıyı koruyacağız ve ona her zaman en iyisini diliyorum. Mahremiyet istemek saçma görünüyor, bu yüzden medya da dahil olmak üzere herkesten nazik ve düşünceli olmalarını rica edeceğim."

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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