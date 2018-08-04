Brondby - FC Nordsjaelland maçı öncesi rakamlar

Brondby ve FC Nordsjaelland, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Danimarka Süperlig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Brondby 7 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken FC Nordsjaelland 5 puanda ve 6. sırada. Brondby son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. FC Nordsjaelland, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 521. İddaa'da Brondby kazanır 1.30, berabere biter 4.30, FC Nordsjaelland kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Brondby son hafta oynanan Aalborg maçında 1-1 berabere kaldı.

FC Nordsjaelland ise FC Copenhagen karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Brondby, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Brondby, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

FC Nordsjaelland ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Nordsjaelland, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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