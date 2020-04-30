Galatasaray’dan Leipzig’e oradan da PSV’ye transfer olan Bruma konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. “noticiasdegipuskoa” sitesinin haberine göre; Bruma için kendini göstermek adına en iyi seçenek Galatasaray olarak görülüyor. Genç kanat oyuncusunun bonservisiyle alınmasının zor olduğu ifade edildi. Ancak bu transferin kiralama formülüyle hayata geçirileceği vurgulandı. Futbolcunun menajeri Balde ise “ortadan” konuştu.

Bruma’nın temsilcisi Catio Balde, “Galatasaray haberlerini ben de gördüm. Şu an için somut bir şey yok. Ben Bruma’nın PSV’de kalacağını tahmin ediyorum. Bruma’nın amacı PSV’de kupalar kazanmak” açıklamasında bulundu. Yani Balde, her menajerin bu tip iddialar karşısında söylediği cümleleri kullandı. Portekizli futbolcunun, Galatasaray’ı istediği biliniyor. Onyekuru yeniden kiralanamazsa, Bruma’nın dönüş yolu açılacak.