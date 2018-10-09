SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Andrew Craig Brunson
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Brunson hakkında gizli tanık ifadeleri ortaya çıktı!

Hakkında casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapsi istenen ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'un 12 Ekim’de görülecek duruşması öncesi yeni gizli tanık ifadeleri ortaya çıktı.

09.10.2018 - 11:27 | Güncelleme: İHA

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde gerilime neden olan ABD’li Rahip Andrew Brunson’a ilişkin görülen davanın 4. duruşması 12 Ekim Cuma günü görülecek. Duruşma öncesi dosyada yer alan gizli tanıklar, Aydın’ın Didim ilçesinde yaşarken Rahip Brunson’a ilişkin oluşumun faaliyetlerine tanık olduğunu anlattı. Ortaya çıkan gizli tanıklardan "Kılıç" ve "Kama" kod adlı kişiler, Brunson'un dini faaliyetler kılıfı altında, eski kilise çalışanları üzerinden Didim’de de çalışmalar yürüttüğünü ileri sürdü.

İddiaya göre, Brunson'un oluşumu içerisinde yer alanlarla eşi Norine Lyn Brunson, Alevi ve dar gelirli Kürt vatandaşları etkileyerek kendi amaçları doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak kastıyla ayinler düzenledi. Yine gizli tanıklar, söz konusu kişilerin Türkiye’yi etnik olarak ayrıştırmaya çalıştıkları öne sürülen bir takım faaliyetleri de anlattı.
Brunson'un Türkiye’yi etnik olarak ayrıştırmada önemli rol oynayacak sinerjiyi oluşturmaya yönelik çalışmalar yaptığını iddia eden gizli tanıklar, daha önce Rahip Brunson’un kilisesinde görev yapmış Bedroz isimli bir papaz ve Norine Lyn Brunson ile karşılaştığı anları da anlattı.

"YENİ BİR OLUŞUMDAN BAHSEDİYORLARDI" 

Didim'de Kürt asıllı Süryanice konuşan bir esnafın yönlendirmesi ve kendisine verdiği bir davetiyeyle olayı fark ettiğini anlatan Kılıç ve Kama, "Davetiyedeki adrese iki arkadaşım F.M.B ve M.B ile birlikte gittim. Bu yer Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün 100 metre arkasında 'Sanat Galerisi' isimli bir yerdi. Burada bizi 'Bedroz' isimli, sonradan papaz olduğunu öğrendiğim kişi karşıladı. Bize çok iyi, güler yüzlü davrandı, hatta çıkışta kitap hediye edeceğini söyledi. Sonrasında bize gösterilen yere oturduk. Sonra 'Bedroz' isimli papaz kürsüye çıkarak bize konuşma yaptı. Konuşması hem benim hem de yanımda bulunan arkadaşlarımın dikkatini çekti. Sık sık konuşması içinde Didim Kilisesi ismi geçince rahatsızlık duydum. Yeni bir oluşumdan bahsediyorlardı, fakat bu organizasyonun ne olduğunu bize söylemediler. Bunun sebebi ben ve yanımdaki arkadaşlarımın buraya ilk defa gelmesi ve bize güvenmemelerinde kaynaklı diye düşünüyorum" dedi.

Galeride Papaz Bedroz’un yanı sıra Rahip Brunson’ın eşi Norine Lyn Brunson’ı da gördüğünü dile getiren tanıklar, galeride yapılan konuşmalar üzerinden farklı bir oluşum olduğunu, bu oluşumun her yerde farklı uygulamalar yaparak bulundukları yörenin nüfus yoğunluğu ve yapısına göre nabza göre şerbet vererek hareket ettiklerini öne sürdü.

"ALEVİLİĞİN BİR İSYAN HAREKETİ OLDUĞU SÖYLENİYORDU" 

Galeride konuşmalar bittikten sonra Bedroz isimli papazın kendilerini Pazar günleri saat 11.00’de Didim Alevi Bektaşi Kültür Derneği ve Cem Evi’nde ayin yaptıklarını belirterek davet ettiğini belirten tanıklar, amaçlarının farklı olduğunu anlamaları üzerine davete katılmadıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu şahısların bulundukları yerde nüfus kitlesine göre hareket ettiğini, Didim’de hedef kitlelerinin Süryaniler, Kürt görünümlü Ermeniler, Aleviler, dar gelirli Kürt vatandaşlar olduğunu gördüm. Didim Türkiye’de kurtarılmış bir bölge olarak yabancılar tarafından adledilir. Ayrıca şu an ismini hatırlayamadığım bir profesör de ‘Gezi Olayları’ sırasında Alevilik üzerine 11 seans konferans vermişti ve burada üstü kapalı olarak Aleviliğin bir isyan hareketi olduğundan bahsederek, sanki gezi olaylarına psikolojik temel oluşturuyordu. Bu konferanslar Avrupalıların finanse ettiği bir Alevi Enstitüsü tarafından gerçekleştirilmişti. Bir vatandaş olarak sanat galerisinde gördüğüm manzara ve faaliyetler daha çok Türkiye’deki etnik yapının ayrıştırılması konusunda paralellik arz ediyordu."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X