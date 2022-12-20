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Brüt asgari ücret nedir, nasıl hesaplanır? Net ve brüt maaş farkı...

Asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini alırken brüt ve net asgari ücrete ilişkin sorgulamalar hız kazandı. 20 Aralık Salı günü düzenlenen üçüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ile detaylar netlik kazanacak. İşte brüt asgari ücret hakkında merak edilenler...

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  • BRÜT asgari ücret | Brüt asgari ücret nedir ve ne kadar? Brüt maaş nasıl hesaplanır? Net ve brüt maaş farkı nedir?

    Net ve brüt maaş farkı sıklıkla karıştırılmaktadır. Brüt ücret işçinin maaş bordrosunda görünen kesintilerin de dahil olduğu ödemedir. "Brüt asgari ücret nedir, nasıl hesaplanır?" sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. İşte net ve brüt ücret arasındaki farklar ve brüt asgari ücret hakkında bilgiler...
  • BRÜT asgari ücret | Brüt asgari ücret nedir ve ne kadar? Brüt maaş nasıl hesaplanır? Net ve brüt maaş farkı nedir?

    2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

    BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

    Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
  • BRÜT asgari ücret | Brüt asgari ücret nedir ve ne kadar? Brüt maaş nasıl hesaplanır? Net ve brüt maaş farkı nedir?

    NET VE BRÜT MAAŞ FARKI NEDİR?

    Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

    Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.
  • BRÜT asgari ücret | Brüt asgari ücret nedir ve ne kadar? Brüt maaş nasıl hesaplanır? Net ve brüt maaş farkı nedir?

    NET BRÜT MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

    Hesaplamalar kural olarak brüt ücret üzerinden yapılır. Önce işçinin brüt çıplak yevmiyesi belirlenir. Toplu iş sözleşmesi ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği aylık ücreti bulmak için günlük ücret 30 ile çarpılır.
  • BRÜT asgari ücret | Brüt asgari ücret nedir ve ne kadar? Brüt maaş nasıl hesaplanır? Net ve brüt maaş farkı nedir?

    Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7'ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur. Haftalık ücretin 4 hafta ile çarpılması hatalı hesaplamadır.

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