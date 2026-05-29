        Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 29 Mayıs Cuma günü yayınlanıp yayınlanmayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı haftası nedeniyle televizyon kanallarının yayın akışında yapılan değişiklikler, dizinin yeni bölüm durumunu da gündeme taşıdı. Dizinin sıkı takipçileri, "Bu akşam Arka Sokaklar var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Arka Sokaklar 29 Mayıs Cuma günü ekrana gelecek mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kanal D yayın akışı ve merak edilen detaylar…

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 17:28 Güncelleme:
        Kurban Bayramı haftasıyla birlikte televizyon kanallarının yayın akışında yapılan değişiklikler, sevilen dizilerin yayın durumunu da merak konusu haline getirdi. Bu yapımlardan biri olan Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’ın 29 Mayıs Cuma akşamı ekrana gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler, yayın planında bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, Arka Sokaklar bu akşam yayınlanacak mı, yeni bölüm ileri bir tarihe mi ertelendi? İşte 29 Mayıs 2026 Kanal D yayın akışı ve merak edilen detaylar…

        ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Kanal D’nin güncel yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi, 29 Mayıs 2026 Cuma akşamı yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünün 5 Haziran 2026 Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Arka Sokaklar sezon finalini bu tarihte yapacak.

        KANAL D YAYIN AKIŞI 29 MAYIS 2026

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Arka Sokaklar (Tekrar)

        23:15 Godzilla: Büyük Yıkım

        01:45 Gelinim Mutfakta

        03:45 Pazar Gezmesi

        04:30 Siyah Beyaz Aşk

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
