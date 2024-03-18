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        Haberler Televizyon Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 18 Mart 2024 Pazartesi bu akşam yayınlanacak filmler ve diziler

        Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 18 Mart 2024 Pazartesi bu akşam yayınlanacak filmler ve diziler

        Televizyon karşısında günün stresini atmak isteyenler bu akşam hangi dizi ve filmlerin ekranlarına geleceğini araştırıyor. Popüler kanalların kimisinde dizilerin yeni bölümleri varken; kimisi yerli ve yabancı filmleri izleyiciler ile buluşturacak. İşte, "18 Mart 2024 Pazartesi bu akşam hangi diziler ve filmler var?" sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 15:42 Güncelleme: 18.03.2024 - 15:42
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        Her akşam televizyonda pek çok yapım izleyicilerle buluşuyor. Dizilerin yeni bölümlerinin yanı sıra yerli ve yabancı filmler de her akşam yayınlanıyor. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte, 18 Mart 2024 Pazartesi bu akşam yayınlanacak filmler ve diziler...

        2

        18 MART 2024 PAZARTESİ TV'DE HANGİ DİZİLER VAR?

        20:00: Kızıl Goncalar - NOW

        20:00: Ömer - Star TV

        20:00: Selahaddin Eyyubi - TRT 1

        3

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ FİLMLER VAR?

        20:00: Dilberay - aTV

        20:00: Cehennem Melekleri - Kanal D

        23:15: Sıcak Koltuk - SHOW TV

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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