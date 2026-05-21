        Bu akşam TV'de! İntikam filmi (The Foreigner) konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan The Foreigner, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden gündemde. Başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan'in yer aldığı yapım, kızını kaybeden bir babanın adalet arayışını konu alıyor. Aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken filmin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte bilgiler...

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 19:46
        Aksiyon ve gerilim tutkunlarının ilgiyle takip ettiği The Foreigner, bu akşam yeniden seyirci karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Martin Campbell’ın oturduğu filmde, Jackie Chan ve Pierce Brosnan dikkat çeken performanslarıyla öne çıkıyor. Terör saldırısında kızını kaybeden bir adamın intikam mücadelesini anlatan yapımın hikâyesi ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. İşte bilgiler...

        İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU NE?

        Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan’ı derinden etkiler. İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy’den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy’nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan’ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.

        İNTİKAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

        Jackie Chan

        Pierce Brosnan

        Orla Brady

        Dermot Crowley

        Rey Fearon

        Rory Fleck-Byrne

        Michael McElhatton

        Charlie Murphy

        İNTİKAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Ana çekimler Ocak 2016'da başladı. Londra'da Lambeth Köprüsü'nde bir otobüsün patlamasını içeren bir sahnenin çekimi insanlar bunun bir gösteri olduğunun farkında olmadığı için bazı alarmlara neden oldu. Sahneler 18 Şubat 2016'da Camden'deki Walters & Cohen tarafından tasarlanan Regent Lisesi'nde ve Pimlico'daki Churton Caddesi'nde çekildi.

