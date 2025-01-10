Bu da oldu! Çöp ev değil, çöp apartman

Kapaklı ilçesi Vatan Mahallesi Hicran Sokakta bulunan bir apartmanın sahibi olan Z.K. isimli kadın, komşularının iddiasına göre 10 yıl önce apartmanda çöpleri toplamaya başladı. 20 yıllık süreçte evlerin içerisi ve aparmanın bahçesi çöplüğe döndü.

Çocuklarının bu durumla baş edememesi nedeniyle evden ayrıldığını söyleyen komşusu, Z.K.’nin kocasıyla yaşadığını ifade etti.

7 TON ÇÖP ÇIKTI

Apartman önünde ve evlerin içerisinde biriken çöplerden dolayı kokudan rahatsız olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Çöp kamyonu ile apartmanın önüne gelen ekipler, çöplüğe dönmüş apartmanı temizledi. Temizlenen apartmandan 7 ton çöp çıktı.

20 yıldır çöp biriktirdiğini ifade eden komşusu, “Bununla kimse baş edemiyor. Kızları evlendi yanına hiç gelmiyorlar. Kendi buraya çöp topluyor hep. Bana geldiği zaman hep çok temizsin arkadaşım, senin gibi olacağım diyor ama yine aynı. Ben onun iyiliği için yapma diyorum ama olmuyor.

Bütün mahalle onu terk etti. Bir ben sahip çıkıyorum. Yanına gittim beni kovdu. Hasta kendisi, doktora götürmeleri lazım onu. Çöplerden dolayı yüzü, gözü sapsarı. Oturmaya yer yok içeride. Bu böyle 10 sene oldu. Bankada parasını biriktiriyor, evde çöp biriktiriyor. Topladıklarını satsa canım kurban ama bu sadece apartmana yığıyor. Tam bir senedir bir burayı temizletmeye çalışıyoruz” dedi.