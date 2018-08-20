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Bu fotoğrafları onun çektiğine inanmak zor!

20.08.2018 - 10:10 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin, 14 yaşında olmasına rağmen fotoğraf makinesiyle harikalar yaratıyor. Hayvan sevgisiyle tanınan genç fotoğrafçı, gününün çoğunu sürüngen ve diğer tehlikeli canlılarla geçiriyor

  • 1 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    1 | 59

    Avustralya'da yaşayan fotoğrafçı Robert Irwin, henüz 14 yaşında.

     

  • 2 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    2 | 59

    Vahşi yaşam fotoğrafçılığı yapan Irwin yaşından beklenmeyen fotoğraflarla görenleri kendine hayran bırakıyor.

     

  • 3 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    3 | 59

    Babası Stewe Irvin gibi vahşi yaşam fotoğrafçısı olan Irwin bebekliğinden beri fotoğraf çekiyor.

     

     

  • 4 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    4 | 59

    Onun yaşındaki çocukların tedirgin olacağı pek çok hayvanla çok yakın temas kuran Irwin, aslanların, yılanların, kurbağaların fotoğraflarını yakalıyor.

  • 5 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    5 | 59

    Onun yaşındaki çocukların tedirgin olacağı pek çok hayvanla çok yakın temas kuran Irwin, aslanların, yılanların, kurbağaların fotoğraflarını çekiyor.

  • 6 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    6 | 59

    İşte o karelerden bazıları...

  • 7 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    7 | 59
  • 8 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    8 | 59
  • 9 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    9 | 59
  • 10 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    10 | 59
  • 11 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    11 | 59
  • 12 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    12 | 59
  • 13 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    13 | 59
  • 14 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    14 | 59
  • 15 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    15 | 59
  • 16 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    16 | 59
  • 17 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    17 | 59
  • 18 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    18 | 59
  • 19 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    19 | 59
  • 20 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    20 | 59
  • 21 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    21 | 59
  • 22 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    22 | 59
  • 23 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    23 | 59
  • 24 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    24 | 59
  • 25 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    25 | 59
  • 26 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    26 | 59
  • 27 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    27 | 59
  • 28 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    28 | 59
  • 29 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    29 | 59
  • 30 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    30 | 59
  • 31 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    31 | 59
  • 32 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    32 | 59
  • 33 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    33 | 59
  • 34 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    34 | 59
  • 35 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    35 | 59
  • 36 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    36 | 59
  • 37 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    37 | 59
  • 38 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    38 | 59
  • 39 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    39 | 59
  • 40 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    40 | 59
  • 41 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    41 | 59
  • 42 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    42 | 59
  • 43 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    43 | 59
  • 44 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    44 | 59
  • 45 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    45 | 59
  • 46 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    46 | 59
  • 47 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    47 | 59
  • 48 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    48 | 59
  • 49 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    49 | 59
  • 50 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    50 | 59
  • 51 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    51 | 59
  • 52 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    52 | 59
  • 53 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    53 | 59
  • 54 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    54 | 59
  • 55 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    55 | 59
  • 56 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    56 | 59
  • 57 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    57 | 59
  • 58 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    58 | 59
  • 59 Ünlü fotoğrafçı Stewe Irwin'in oğlu Robert Irwin 14 yaşında harikalar yaratıyor
    59 | 59

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