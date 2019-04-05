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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girdi.
İHTİYAR ADAM VE SİLAH
Uzun suç kariyerinde birçok kez hapisten kaçan ve 70 yaşında gerçekleştirdiği son kaçışının akabinde jübilesi niteliğindeki son bir soygun serisine girişen Forrest Tucker'ın hikayesini konu edinen "İhtiyar Adam ve Silah"ın başrolünde usta aktör Robert Redford oynuyor.
Başarılı oyuncuya Sissy Spacek, Casey Affleck, Danny Glover, Tom Waits, Tika Sumpter, Ari Elizabeth Johnson, John David Washington ve Elisabeth Moss'un eşlik ettiği filmin yönetmen koltuğunda David Lowery oturuyor.
HABABAM SINIFI YENİDEN
Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nın yeniden çevrimi Hababam Sınıfı Yeniden izleyici ile buluştu. Yönetmenliğini Doğa Can Anafarta'nın üstlendiği filmin başrollerinde, Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Hande Katipoğlu, Sadi Celil Cengiz, Yusuf Çim, Özge Özacar, Giray Altınok, Sami Aksu, Nazlı Pınar Kaya ve Fırat Albayram oynuyor.
Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından kaleme alınan film, Özel Çamlıca Lisesinin yeniden karma eğitime geçmesinin akabinde namı kendisinden önce gelen sınıfın yaşadıklarını anlatıyor.
BENDEN HİKAYESİ
Onur Barış'ın yazıp yönettiği ve Mert Er'in başrolünde yer aldığı belgesel film Benden Hikayesi, ünlü yazar Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını canlandırmalarla iç içe bir şekilde beyaz perdeye taşıyacak. Yazarın doğa ve insan sevgisiyle bütünleştirdiği hüsnüniyet kavramı üzerine oluşturulmuş bir yapım olma özelliğini taşıyan "Benden Hikayesi", adını Sait Faik'in meşhur "Son Kuşlar" hikayesindeki son pasajdan alıyor.
SUÇ UNSURU
Süleyman Arda Eminçe'nin yazıp yönettiği, Koray Erkök, Bülent Çolak, Altuğ Elveriş, Burak Sarımola, Emre Şen ve Duygu Yıldız'ın oynadığı "Suç Unsuru", birlikte yaşayan iki yakın arkadaşın evine polis tarafından baskın yapılması sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.
SHAZAM! 6 GÜÇ
David F. Sandberg yönetmenliğindeki fantastik macera filmi Shazam!, genç bir çocuğun süper güçlerle, altı karakterin gücüne sahip pelerinli ve kaslı bir kahramana dönüşmesine dayanıyor. Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Michelle Borth ve Adam Brody'nin rol aldığı filmde, 14 yaşındaki ana karakter Billy Batson, bir yandan kendi sınırlarını test ederken bir yandan da filmin kötü karakteri Dr. Thaddeus Sivana'ya karşı savaşmak ve güçlenmek zorunda kalacaktır.
HAYVAN MEZARLIĞI
Yönetmen koltuğunda Kevin Kölsch ve Dennis Widmyer'in oturduğu Hayvan Mezarlığı, iki çocuğu ve eşi ile Boston'da kırsala taşınan ve evinin yakınındaki ormanın derinliklerinde bir mezarlığı keşfeden adamın yaşadığı olaylar zincirini konu ediniyor. Korku türündeki filmin başrollerinde Jason Clarke, John Lithgow ve Amy Seimetz rol aldı.
DUMBO
Tim Burton'ın yönetmenliğini yaptığı Dumbo adlı filmin başrollerinde Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Nico Parker, Finley Hobbins, Joseph Gatt, Alan Arkin ve Sharon Rooney yer alıyor. Senaryosu Ehren Kruger'e ait olan filmde, kocaman kulakları sayesinde uçabilen genç fil Dumbo'nun mücadele içindeki bir sirke katılıp buradaki arkadaşlarıyla beraber sirkin karanlık sırlarını keşfetmesi ve sonrasında yaşananlar anlatılıyor.
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