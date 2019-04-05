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SHAZAM! 6 GÜÇ

David F. Sandberg yönetmenliğindeki fantastik macera filmi Shazam!, genç bir çocuğun süper güçlerle, altı karakterin gücüne sahip pelerinli ve kaslı bir kahramana dönüşmesine dayanıyor. Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Michelle Borth ve Adam Brody'nin rol aldığı filmde, 14 yaşındaki ana karakter Billy Batson, bir yandan kendi sınırlarını test ederken bir yandan da filmin kötü karakteri Dr. Thaddeus Sivana'ya karşı savaşmak ve güçlenmek zorunda kalacaktır.