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Brie Larson'ın Carol Denver karakterine hayat verdiği Captain Marvel filmi; 90'ların ortasında dünyanın iki farklı uzaylı ırkının savaşı arasında kaldığı zamanda, karakterin kendi geçmişini ve kim olduğunu keşfederek evrenin en güçlü kahramanlarından birine dönüşme hikayesini ele alıyor.

Senaryosu Meg LeFauve, Anna Boden, Ryan Fleck, Liz Flahive, Nicole Perlman ve Geneva Robertson gibi kalabalık bir ekip tarafından yazılan film aksiyon ve macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.