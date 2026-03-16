Bu hafta diziler var mı, yok mu? Ramazan Bayramı haftasında diziler yayınlanacak mı, hangileri yayınlanacak?
Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte gözler kanalların yayın akışlarına çevrildi. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler ''Bu hafta diziler var mı, yok mu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle Veliaht, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, A.B.İ, Taşacak Bu Deniz gibi dizilerin akıbeti merak uyandırdı. Peki, 16-22 Mart 2026 Ramazan Bayramı haftasında diziler yayınlanacak mı, hangileri yayınlanacak? İşte yanıtı!
Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Bayramdan bir gün önce olan 19 Mart Perşembe günü ise arife idrak edilecek. Bayram haftası olması sebebiyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. ‘’Bu hafta diziler var mı, yok mu?’’ sorusunun yanıtı için gözler kanalların haftalık yayın akışlarına çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu bayram haftasında da bazı diziler ara verecekken, bazıları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanacak?
BU HAFTA DİZİLER YOK MU?
Her yıl bayram haftasında dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu nedenle bazı diziler bayram haftasında ekrana gelmiyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar akşamı sona erecek. Bu nedenle bu hafta bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak.
BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?
Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 16 Mart Pazartesi günü ekrana gelmeyecek.
TRT 1’de ekrana gelen Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü 16 Mart Pazartesi günü yayınlanmayacak.
Show TV’de ekrana gelen Veliaht dizisinin yeni bölümü 19 Mart Perşembe günü yayınlanmayacak.
TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 20 Mart Cuma günü ekrana gelmeyecek.
Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 20 Mart Cuma günü yayınlanmayacak.
Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 20 Mart Cuma günü ekrana gelmeyecek.
Kanal D’de ekrana gelen Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 21 Mart Cumartesi günü yayınlanmayacak.
Dizilerin yeni bölümlerinin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.
TRT 1’de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü 17 Mart Salı günü ekrana gelecek.
ATV'de ekrana gelen A.B.İ dizisinin yeni bölümü 17 Mart Salı günü yayınlanacak.
NOW’da yayınlanan Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 17 Mart Salı günü ekrana gelecek.
NOW’da ekrana gelen Yeraltı dizisinin yeni bölümü 18 Mart Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.
Kanal D’de ekrana gelen Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 18 Mart Çarşamba günü yayınlanacak.
ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü 18 Mart Çarşamba günü ekrana gelecek.
Star TV’de ekrana gelen Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü 19 Mart Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.
NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü ile 19 Mart Perşembe günü ekrana gelecek.
TRT1’de ekrana gelen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 21 Mart Cumartesi günü yayınlanacak.
TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümü 22 Mart Pazar günü ekrana gelecek.
NOW’da ekrana gelen Doktor Başka Hayatta dizisinin yeni bölümü ile 22 Mart Pazar günü yayınlanacak.
ATV'de yayınlanan Aynı Yağmurun Altında dizisinin yeni bölümü 22 Mart Pazar günü ekrana gelecek.
NOT: Kanalların TV yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. Dizilerin yeni bölümleri iptal edilebilir. Bu nedenle en güncel bilgi için kanalların yayın akışı sayfalarını takip edebilirsiniz.
