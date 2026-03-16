Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BU HAFTA DİZİLER YOK MU? 16-22 Mart Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanacak? Veliaht, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, A.B.İ, Taşacak Bu Deniz…

        Bu hafta diziler var mı, yok mu? Ramazan Bayramı haftasında diziler yayınlanacak mı, hangileri yayınlanacak?

        Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte gözler kanalların yayın akışlarına çevrildi. Dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağını merak eden izleyiciler ''Bu hafta diziler var mı, yok mu?'' sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle Veliaht, Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, A.B.İ, Taşacak Bu Deniz gibi dizilerin akıbeti merak uyandırdı. Peki, 16-22 Mart 2026 Ramazan Bayramı haftasında diziler yayınlanacak mı, hangileri yayınlanacak? İşte yanıtı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 15:51 Güncelleme:
        1

        Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Bayramdan bir gün önce olan 19 Mart Perşembe günü ise arife idrak edilecek. Bayram haftası olması sebebiyle dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. ‘’Bu hafta diziler var mı, yok mu?’’ sorusunun yanıtı için gözler kanalların haftalık yayın akışlarına çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu bayram haftasında da bazı diziler ara verecekken, bazıları yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. Peki, Ramazan Bayramı haftasında hangi diziler yayınlanacak?

        2

        BU HAFTA DİZİLER YOK MU?

        Her yıl bayram haftasında dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu nedenle bazı diziler bayram haftasında ekrana gelmiyor.

        Bu yıl Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar akşamı sona erecek. Bu nedenle bu hafta bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak.

        3

        BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

        Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisinin yeni bölümü 16 Mart Pazartesi günü ekrana gelmeyecek.

        TRT 1’de ekrana gelen Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü 16 Mart Pazartesi günü yayınlanmayacak.

        4

        Show TV’de ekrana gelen Veliaht dizisinin yeni bölümü 19 Mart Perşembe günü yayınlanmayacak.

        TRT 1’de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 20 Mart Cuma günü ekrana gelmeyecek.

        Show TV’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü 20 Mart Cuma günü yayınlanmayacak.

        5

        Kanal D’de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü 20 Mart Cuma günü ekrana gelmeyecek.

        Kanal D’de ekrana gelen Güller ve Günahlar dizisinin yeni bölümü 21 Mart Cumartesi günü yayınlanmayacak.

        Dizilerin yeni bölümlerinin önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

        6

        BU HAFTA HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK?

        TRT 1’de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümü 17 Mart Salı günü ekrana gelecek.

        ATV'de ekrana gelen A.B.İ dizisinin yeni bölümü 17 Mart Salı günü yayınlanacak.

        NOW’da yayınlanan Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 17 Mart Salı günü ekrana gelecek.

        7

        NOW’da ekrana gelen Yeraltı dizisinin yeni bölümü 18 Mart Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

        Kanal D’de ekrana gelen Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü 18 Mart Çarşamba günü yayınlanacak.

        ATV'de yayınlanan Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü 18 Mart Çarşamba günü ekrana gelecek.

        8

        Star TV’de ekrana gelen Sevdiğim Sensin dizisinin yeni bölümü 19 Mart Perşembe günü izleyici karşısına çıkacak.

        NOW'da yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yeni bölümü ile 19 Mart Perşembe günü ekrana gelecek.

        TRT1’de ekrana gelen Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 21 Mart Cumartesi günü yayınlanacak.

        9

        TRT1’de yayınlanan Teşkilat dizisinin yeni bölümü 22 Mart Pazar günü ekrana gelecek.

        NOW’da ekrana gelen Doktor Başka Hayatta dizisinin yeni bölümü ile 22 Mart Pazar günü yayınlanacak.

        ATV'de yayınlanan Aynı Yağmurun Altında dizisinin yeni bölümü 22 Mart Pazar günü ekrana gelecek.

        NOT: Kanalların TV yayın akışlarında değişikliğe gidilebilir. Dizilerin yeni bölümleri iptal edilebilir. Bu nedenle en güncel bilgi için kanalların yayın akışı sayfalarını takip edebilirsiniz.

        TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı