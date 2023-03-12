Süper Lig'de 25. haftanın maçları oynanıyor. 19 takımla başlayan Süper Lig Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi sebebiyle Hatayspor ile Gaziantep FK'ın ligden çekilmesiyle 17 takımla devam ediyor. TFF tarafından açıklanan maç fikstüründe Fenerbahçe'nin yer almaması "Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı yok mu, bay mı geçiyor?" sorularını akıllara getirdi. İşte detaylar...