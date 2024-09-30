Bu hafta aktüellerde ne var? BİM, ŞOK, A101 Eylül ayı güncel aktüel katalogları
BİM, ŞOK, A101 Eylül ayı güncel aktüel kataloglarını yayınladı. Üç zincir market aktüellerinde; küçük ev aletleri, mutfak malzemeleri, beyaz eşya, mobilya, tiny house, elektrikli moped ve ev tekstili gibi farkı kategoride binlerce ürün satışa çıkardı. İşte, detaylar...
A101, ŞOK ve BİM güncel aktüellerini yayınladı. Eylül ayının son haftasından itibaren geçerli olan aktüellerde; beyaz eşya, motosiklet, küçük ev aletleri, kamp eşyaları, bebek malzemeleri, mobilya, ev tekstili gibi yüzlerce ürün var. İşte, BİM, ŞOK, A101 Eylül ayı güncel aktüel katalogları...
BİM 27 EYLÜL AKTÜELİ
BİM'e 27 Eylül'den itibaren motosiklet başta olmak üzere cam silme robotu, motosiklet, buharlı ütü, sürgülü aspiratör gibi birçok ürün geliyor.
Bayberry 125CC motosiklet 52.975 TL
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ŞOK 25 EYLÜL-1 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
ŞOK'ta bu hafta kamp malzemeleri başta olmak üzere, mobilya, araç aksesuarları, ev boyama malzemeleri satışa çıkıyor.
20 litre Kamp Termos 561 TL
Kamp Sandalyesi 219 TL
Kamp Taburesi 59,95 TL
3 Kişilik Çadır 749 TL
3 Kişilik Otomatik Çadır 999 TL
Olta Seti 599 TL
Büyük Izgara Teli 52 TL
Lüks Mangal 249 TL
Torch Çakmak 79,95 TL
Hamak 209 TL
Kamp Bıçağı 199 TL
Cibinlikli Hamak 299 TL
Portatif Piknik Seti 299 TL
Uyku Tulumu 374 TL
Sippro Mug 149 TL
Kamp Baltası 249 TL
ŞOK 1 EKİM AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİ TIKLAYINIZ
A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
A101'de bu hafta; tiny house, elektrikli moped, beyaz eşya, ev mobilyası, küçük ev aletleri, spor ayakkabı modelleri, televizyon, telefon, bilgisayar, bebek ürünleri, yazıcı, kulaklık, mutfak gereçleri, ev tekstili olmak üzere binlerce ürün satışta.
A101 26 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞUNUN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ