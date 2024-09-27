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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül 2024: Cam silme robotu geldi! BİM kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül 2024: Cam silme robotu geldi! BİM kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu haftaki BİM kataloğunda cam silme robotu, motosiklet, buharlı ütü, sürgülü aspiratör dikkat çekti. İhtiyaçlara yönelik alışveriş yapmak isteyenler kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. Peki BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 09:49 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:23
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        BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı belli oldu. BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 27 Eylül 2024 fiyat listesi...

        2

        Bayberry 12CC Motosiklet 52.975 TL

        Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

        Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

        3

        Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.990 TL

        Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

        Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL

        Blaupunkt Smart Tartı 599 TL

        4

        Alev Figürlü Hava Nemlendirici 329 TL

        Kumtel Midi Fırın 2.250 TL

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