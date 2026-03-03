'Bu Hikaye Senden Uzun Osman' seyirciyle buluştu
Şenay Gürler'in tek kişilik oyunu "Bu Hikaye Senden Uzun Osman" 2 Mart akşamı Fişekhane Ana Sahne'de seyirciyle buluştu
Aylin Balboa’nın çok sevilen aynı adlı romanından sahneye uyarlanan “Bu Hikaye Senden Uzun Osman”, seyirciyle ilk kez Fişekhane’nin geçmişle bugünü buluşturan tarihi atmosferinde buluştu. Şenay Gürler’in tek kişilik performansıyla büyük beğeni topladığı oyun, seyircinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Bu özel gecede Semih Saygıner, Aslı İnandık, Şerif Erol, Emre Buga ve Doğukan Polat Şenay Gürler’i yalnız bırakmadı.
Yapımcılığını Mehmet Küçükgünaydın, yönetmenliğini Salih Usta, metin danışmanlığını ise Sertaç Sayın’ın üstlendiği oyun, uzun yıllar birlikte olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının içsel dönüşüm yolculuğunu sahneye taşıyor. Öykü ilerledikçe Osman’a hitaben kaleme alınan mektuplar, adeta ana karakterin kendi iç sesiyle gerçekleştirdiği bir yüzleşmeye dönüşüyor.
Prömiyer gecesinde yoğun ilgi gören “Bu Hikaye Senden Uzun Osman”, 12 Nisan ve 14 Haziran tarihlerinde Fişekhane Ana Sahne’de yeniden seyirciyle buluşacak.