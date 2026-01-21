Habertürk
Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Bu Hikâye Senden Uzun Osman' Türkiye turnesi başlıyor

        'Bu Hikâye Senden Uzun Osman' Türkiye turnesi başlıyor

        Aylin Balboa'nın sevilen eserinden uyarlanan "Bu Hikâye Senden Uzun Osman", Şenay Gürler'in güçlü performansıyla ayrılığı, dönüşümü ve yeniden kurulan bir benliği sahneye taşıyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 00:05 Güncelleme: 21.01.2026 - 00:05
        'Bu Hikâye Senden Uzun Osman' Türkiye turnesi başlıyor
        Yazar Aylin Balboa’nın çok sevilen eseri “Bu Hikâye Senden Uzun Osman”, sahnelerde izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Salih Usta, metin danışmanlığını Sertaç Sayın, dramaturgluğunu Ozan Ömer Akgül’ün üstlendiği bu güçlü oyunda, ülkemizin değerli oyuncularından Şenay Gürler başrolde yer alıyor.

        "Bu Hikâye Senden Uzun Osman”, 26 Şubat’ta saat 20.30’da İstanbul İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde, 2 Mart’ta 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de, 6 Mart’ta 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 10 Mart’ta 20.30’da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu’nda, 14 Mart’ta 20.30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde, 15 Mart’ta 20.30’da Kozzy Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Sahnesi’nde ve 23 Mart’ta 20.30’da Trump Sahne’de İstanbul seyircisiyle buluşacak. İstanbul turnesinin ardından oyun, 25 Mart’ta saat 20.00’de Ankara AST Bilkent Sahne’de, 26 Mart’ta 20.30’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda ve 17 Nisan’da 20.30’da Bolu Necip Fazıl Kültür Merkezi Salonu’nda sahnelenecek.

        Uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikâyesini anlatan oyunda, yaşadığı ayrılık sonrasında Osman’a mektuplar yazmaya başlayan ana karakterimiz, bir noktadan sonra cevap beklemeden yazmaya devam ediyor. Bu mektuplar artık Osman için değil, kendi yolculuğu için yazılmaya başlıyor ve karakterimizin kendi dönüşümünü, kendi hikâyesini anlatan bir içsel yolculuğa dönüşüyor.

        Oyunun tüm tarih ve şehirlerindeki biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

        #Aylin Balboa
        #şenay gürler
