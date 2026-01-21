'Bu Hikâye Senden Uzun Osman' Türkiye turnesi başlıyor

Yazar Aylin Balboa’nın çok sevilen eseri “Bu Hikâye Senden Uzun Osman”, sahnelerde izleyiciyle buluşuyor. Yönetmenliğini Salih Usta, metin danışmanlığını Sertaç Sayın, dramaturgluğunu Ozan Ömer Akgül’ün üstlendiği bu güçlü oyunda, ülkemizin değerli oyuncularından Şenay Gürler başrolde yer alıyor.

"Bu Hikâye Senden Uzun Osman”, 26 Şubat’ta saat 20.30’da İstanbul İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde, 2 Mart’ta 20.30’da Fişekhane Ana Sahne’de, 6 Mart’ta 20.30’da Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 10 Mart’ta 20.30’da Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi Boğaziçi Salonu’nda, 14 Mart’ta 20.30’da Akatlar Kültür Merkezi’nde, 15 Mart’ta 20.30’da Kozzy Gönül Ülkü – Gazanfer Özcan Sahnesi’nde ve 23 Mart’ta 20.30’da Trump Sahne’de İstanbul seyircisiyle buluşacak. İstanbul turnesinin ardından oyun, 25 Mart’ta saat 20.00’de Ankara AST Bilkent Sahne’de, 26 Mart’ta 20.30’da İzmir Bostanlı Suat Taşer Salonu’nda ve 17 Nisan’da 20.30’da Bolu Necip Fazıl Kültür Merkezi Salonu’nda sahnelenecek.

Uzun yıllardır beraber olduğu hayat arkadaşından ayrılan bir kadının hikâyesini anlatan oyunda, yaşadığı ayrılık sonrasında Osman’a mektuplar yazmaya başlayan ana karakterimiz, bir noktadan sonra cevap beklemeden yazmaya devam ediyor. Bu mektuplar artık Osman için değil, kendi yolculuğu için yazılmaya başlıyor ve karakterimizin kendi dönüşümünü, kendi hikâyesini anlatan bir içsel yolculuğa dönüşüyor.