İstanbul'da "Bu kadar da olmaz" dedirten cinayet! - En son haberler

İstanbul'da "Bu kadar da olmaz" dedirten cinayet! - En son haberler

"Bu kadar da olmaz" dedirten cinayet: "Neden yol veriyorsun" deyip, bıçakladı İstanbul Esenyurt'ta sürücü Burak İşler, akılalmaz bir cinayete kurban gitti. Motosiklet sürücüsüne yol veren Burak İşler ile "Trafik var, neden yol veriyorsun" diyerek tepki gösteren arkasındaki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Trafik magandasının bıçaklı saldırısında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Genç sürücünün son anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı

ABONE OL