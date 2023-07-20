"Bu kadar da olmaz" dedirten cinayet: "Neden yol veriyorsun" deyip, bıçakladı
İstanbul Esenyurt'ta sürücü Burak İşler, akılalmaz bir cinayete kurban gitti. Motosiklet sürücüsüne yol veren Burak İşler ile "Trafik var, neden yol veriyorsun" diyerek tepki gösteren arkasındaki araç sürücüsü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Trafik magandasının bıçaklı saldırısında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Genç sürücünün son anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı
İstanbul'da, motosiklet sürücüsüne yol veren Burak İşler, arkasındaki sürücü ila arasında çıkan tartışmada bıçakla öldürüldü. Genç sürücüsün koşarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı ve ardından kanlar içerisinde yere yığıldığı anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Burak İşler isimli genç, trafikte ilerlerken bir motosiklet sürücüsüne yol verdi. İşler'in kullandığı aracın arkasında ilerleyen Kenan K. adlı sürücü ise, "Trafik var, neden yol veriyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi.
İkili arasında başlayan yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle, Kenan K., İşler'i bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, koşarak olay yerinden uzaklaşmak istese de yol üzerine yığılıp kaldı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.