Sevgilisini öldürüp taksiyle emniyete götürdü!

Kocaeli'nde bir kişi, öldürdüğü sevgilisini ticari taksi içerisinde Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine bıraktı. Olay, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sabah saatlerinden meydana geldi.
KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sevgilisini öldüren zanlı, daha sonra cesedi ticari taksi içerisine koyarak, emniyet müdürlüğünün bahçesine götürüp bıraktı.
KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksi içerisindeki kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, zanlı ise gözaltına alındı.
ÖLEN KADININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Hayatını kaybeden kadının Seyhan Gözer olduğu belirlenirken, tartışmanın, kadının ayrılmak istemesi üzerine çıktığı öğrenildi. Gözer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Gölcük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TAKSİ ŞOFÖRÜ KATİLİ EMNİYET'E GÖTÜRDÜ İDDİASI
Öte yandan AA'da yer alan habere göre kız arkadaşını öldürdükten sonra cansız bedeni taksiye koyan şüpheli, taksi şoförünün aracı Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürmesi sonucu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, taksiyle ormanlık alana giden şüpheli, yanındaki kız arkadaşını silahla vurduktan sonra cesedi taksi şoförünü tehdit ederek araca koydu.
Yola devam etmek zorunda kalan taksi şoförü, aracı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.
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