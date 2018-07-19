Bu kez indirim geldi ama...

EPGİS benzine 12 kuruş zamdan sonra bu kez de 11 kuruş indirim yapıldığını açıkladı. Ancak indirim, daha önceki zamlar ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatlarına yansıtılmayacak ve bu oranda ÖTV artacak.

EPGİS, “Akaryakıt fiyatlarında indirim; 18/07/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Benzinde 11 kuruş/Litre indirim gerçekleşmiştir. Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.” denildi.

Mayıs ayında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla benzin, motorin, oto gaz vb akaryakıt ürünlerinde döviz kuruna bağlı yaşanan artış üründeki ÖTV miktarı ile aynı oranda azaltılarak etikete yansıtılmıyor.

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