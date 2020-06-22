İHA

İstanbul'un Sarıyer ilçesi İstinye Mahallesi'nde bir şahıs kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşını, intikam almak için iş yerindeyken daha önce döktüğü tinerle ateşe verdi. Gencin alev topuna döndüğü olayla ilgili taraflar birbirinden şikâyetçi olmadı.

Akalalmaz olay, Sarıyer Caddesi üzerinde geçen nisan ayında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, olayda Yunus Emre D. isimli genç, TEM Otoyolu'nda arkadaşı Tunç M. ile otomobille seyrettiği esnada motorda problem olduğunu söyledi.

Bunun üzerine araçtan inen Tunç M. kaputu açtıktan sonra içeriye eline sokarak sorunu çözmek istedi. O esnada Tunç M., arkadaşı Yunus Emre D.'nin şaka için kornaya basması sonucu korkmayarak küfür etti. Yunus Emre D.'nin kahkahalara boğulduğu olay sonrası intikam almak isteyen Tunç M., önceden arkadaşının iş yerine girerek tiner döktü.

ARKADAŞI ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yunus Emre D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren Tunç M., çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından alev topuna dönen Yunus Emre D. iş yerinden koşarak çıktı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Az kalsın iş yerinin havaya uçuracak olan taraflar birbirlerinden şaka yaptıkları için şikayetçi olmadı.