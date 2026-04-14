        Haberler Bilgi Gündem Bu tarihten sonra uyku düzeni değişiyor! Uzmanlar yeni döneme girildiğini açıkladı

        Bu tarihten sonra uyku düzeni değişiyor: Uzmanlar uyardı!

        Bahar aylarının etkisiyle birlikte insan vücudunda yeni bir dönem başlıyor. Uzmanlara göre artan gün ışığı, biyolojik saat üzerinde doğrudan etkili oluyor. Bu değişim, uyku düzeninden ruh haline kadar birçok alanda hissediliyor. Bu süreçte enerji seviyelerinde artış yaşanırken, bazı kişilerde mevsimsel yorgunluk ve adaptasyon zorlukları da görülebiliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 15:24 Güncelleme:
        Araştırmalar, mevsim geçişlerinin yalnızca hava sıcaklığını değil, aynı zamanda insanların günlük alışkanlıklarını da yeniden şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Özellikle sabah erken uyanma, gece daha geç uykuya dalma ve enerji seviyelerinde artış gibi etkiler dikkat çekiyor.

        GÜN IŞIĞI ARTTIKÇA BİYOLOJİK SAAT DEĞİŞİYOR

        Uzmanlara göre insan vücudu, gün ışığına duyarlı bir sistemle çalışıyor. Günlerin uzamasıyla birlikte vücutta uyanıklık süresi artarken, uykuya geçiş süreci de gecikebiliyor.

        Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre mevsimsel değişimler uyku düzeni üzerinde önemli etkiler yaratabiliyor. Özellikle bahar aylarında bireylerin uyku saatlerinde kaymalar yaşanması oldukça yaygın bir durum olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar bu süreci biyolojik saatin yeniden ayarlanması olarak tanımlıyor.

        UYKU SÜRESİ KISALABİLİR, ENERJİ ARTABİLİR

        Uyku araştırmalarına göre gün ışığının artmasıyla birlikte melatonin hormonu daha geç salgılanıyor. Bu durum gece uykuya dalmayı zorlaştırırken sabah daha erken uyanmaya neden olabiliyor.

        Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi tarafından paylaşılan çalışmalarda, bahar aylarında insanların daha az uyumasına rağmen kendilerini daha enerjik hissedebildiği belirtiliyor. Bu durum özellikle çalışan bireyler ve öğrenciler için dikkat çekici bir değişim olarak öne çıkıyor.

        RUH HALİ VE MOTİVASYON DA ETKİLENİYOR

        Sadece uyku değil, ruh hali de bu değişimden etkileniyor. Güneş ışığının artmasıyla birlikte serotonin seviyelerinde yükselme görülüyor. Bu da genel olarak daha pozitif bir ruh hali ve artan motivasyon anlamına geliyor.

        Harvard Medical School uzmanları, bahar aylarında bireylerin daha hareketli ve sosyal olmaya eğilim gösterdiğini vurguluyor. Ancak bazı kişilerde bu geçiş süreci kısa süreli uyum problemlerine de yol açabiliyor.

        UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: UYKU DÜZENİNİ KORUYUN

        Uzmanlar, bu dönemde uyku saatlerinin tamamen bozulmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ani değişikliklerin gün içinde yorgunluk ve dikkat dağınıklığına yol açabileceği belirtiliyor.

        Bu nedenle her gün aynı saatlerde uyumaya özen göstermek, akşam saatlerinde ekran kullanımını sınırlamak ve gün ışığından mümkün olduğunca faydalanmak, sürecin daha sağlıklı atlatılmasına yardımcı oluyor.

        NİSAN SONU DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

        Uzmanlara göre özellikle Nisan ayının son haftaları, bu değişimin en belirgin hissedildiği dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Günlerin uzamasıyla birlikte vücut yeni düzene adapte olmaya başlıyor. Bu süreçle birlikte birçok kişi için uyku alışkanlıkları, enerji seviyesi ve günlük rutinler yeniden şekilleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
