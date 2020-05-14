İHA

Koronavirüs nedeniyle dünya ekonomisini zorlu bir süreç bekliyor. Bu süreçte en çok sıkıntı yaşayacak sektörlerin başında turizm geliyor.

Turizm sektörünün partneri durumundaki hava yolu taşımacılığında, birçok dev firma ya yardım talebinde bulundu ya iflas aşamasına geldi. Türkiye ekonomisinin önemli dinamiklerinden biri olan turizm sektörü de zorlu bir sürecin eşiğinde.

Turizm yatırımcıları, 2020'e yönelik yenileme, kapasite artırma yatırımları yaptı. Gelişmeleri değerlendiren Orka markası ile Fethiye, Marmaris, İstanbul gibi destinasyonlarda otelleri bulunan Turgut Torunoğulları, "2020 yılına dair beklentilerimiz haliyle çok yükseldi. Ancak 2020 yılı turizm sezonuna koronavirüs salgınının gölgesinde girdik. Turizm Bakanlığı, sezonun iç turizmde Mayıs ayı sonunda başlayabileceğine işaret ediyor. Dış turizm ise ülkeler arasındaki anlaşmalara ve karşılıklı uçuşların açılmasına göre canlanacak'' dedi.

Turizm sektörünün, beraberindeki birçok sektörü de canlandırdığına işaret eden Edelstaal-Orka Hotel Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, "2020'de beklediğimiz atılım dönemi nedeniyle çok sayıda turizmci büyük yatırımlar yapmıştı. Haliyle turizm sektörüne hizmet sağlayan birçok sektör de önemli yeni yatırımlara imza atmıştı. Hem turizmciler hem turizm bölgelerindeki üreticiler, şimdi ''sezon ne zaman açılacak, ne zaman normalleşeceğiz'' gibi sorular soruyor ve net cevaplar arıyor. Bu belirsizlik ortamı hepimizi tedirgin ediyor" diye konuştu.

'ÖNLEMLER TATİLİ DAYANILMAZ HALE GETİREBİLİR'

Torunoğulları, sezon başlasa da önlerinde bir dizi soru işaretinin olmaya devam ettiğine işaret ederek, "Sertifikalı otel uygulaması ile ilgili belirsizlikler var. Sertifikaların nasıl, neye göre alınacağı, otellerde hangi kuralların zorunlu hale geleceği henüz net değil. Yapılan açıklamalardan anladığımız, yeni dönemde otellerde ‘sosyal mesafe' kurallarına göre önlemler alınacak. Örneğin, yüzde 50 doluluk oranı aşılamayacak, maskeli ve özel kıyafetli personel çalıştırılacak, turistleri taşıyacak uçaklarda, otobüslerde yine sosyal mesafeye göre düzenlemeler yapılacak" diye konuştu.

Otellerde konaklayan misafirlerin sosyal mesafeyi koruması için de bir dizi ayarlamanın yapılmasını beklediklerini söyleyen Torunoğulları, "Kumsal, restoran, oyun ve etkinlik alanları, havuz gibi ortak alanlarda sosyal mesafe korunsun diye önlemler almak ve katı kurallar uygulamak gerekecek. Misafirlere ortak alanlarda maske takma zorunluluğu getirilebilir. Bu önlemlerin uygulamasının hem işletmeler, hem misafirler açısından ciddi zorluklar doğuracağı kanaatindeyiz. İşletmeler açısından maliyetler çok yükselebilir ve bu da fiyatlara olumsuz bir şekilde yansıyabilir. Misafirler açısından ise ‘dinlenme ve özgür hissetme' amacıyla çıkılan tatilin katı korona kuralları nedeniyle dayanılmaz hale gelmesi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki büyük otellerin her şey dahil sistemiyle işletildiğini de vurgulayan Torunoğulları, "Sertifika kuralları pratikte bu sistemden çıkmayı zorunlu hale getirirse, turizmciler ‘önlemlere karşın turist gelir mi? endişesi duyabilir. Bu endişe nedeniyle birçok büyük otelin bu yaz kapalı kalması benim için sürpriz olmayacak" dedi.

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