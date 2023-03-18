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Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek

İslam Alemi'nin kutsal aylarından Ramazan'ın bu yıl 29 gün süreceği belirlendi

Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürecek
AA

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele okunması ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 17 Nisan'da idrak edilecek.

Ramazan Bayramı ise 21 Nisan'da başlayacak.

Din İşleri Yüksek Kurulunca fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi.

HİLAL, 23 MART SABAHI GÖRÜLECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, AA muhabirine, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.

Bu yıl ramazan temasını "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlediklerini bildiren Bozkurt, rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan ramazanın gereği gibi idrak edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Müslümanların ramazanda dini hassasiyetlere en çok bağlı olduğu zaman dilimi olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Ramazanda oruç ve teravih namazlarının yanında geleceğe umutla bakmayı sağlayan fırsatlar da vardır. Bunlar arasında Rabb'imizin bize verdiği nimetlerin kıymetini bilmek. Gündüzü oruçlu geçirmek bize nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatır. Bu durum, imkanlara sahip olmayan insanları halini hatırlamaya da vesile olur." diye konuştu.

Yardımlaşma ve dayanışma örneği olan fıtır sadakasının ramazana özel olduğunu anımsatan Bozkurt, "Fıtır sadakası vererek hem sadaka veriyoruz hem de maddi imkanları olmayanları gözetiyoruz." dedi.

"AFETLERDE EVSİZ, BARKSIZ KALAN İNSANLARI DESTEKLEMEMİZ LAZIM"

Türkiye'nin deprem ve sel felaketlerini yaşadığını ifade eden Bozkurt, "Ramazanı elimizde var olan şeyleri kardeşlerimizle paylaşmaya vesile kılacağız. Afetlerde evsiz, barksız kalan insanları desteklememiz lazım. Maddi ve manevi varlıklarımızı ihtiyaç sahiplerine aktararak fedakarlık yapmalıyız. Bu infakla yapılacak tabii ki." ifadelerini kullandı.

Ramazanın ruhen ve bedenen günahlardan arınmak için vesile ayı olduğunu dile getiren Bozkurt, "Ramazan hem birey hem de toplum için esenliktir. Ramazan huzur ve dinginliktir, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma için bir vesiledir. Ramazanı bu bilinçle idrak etme umudundayız." değerlendirmesinde bulundu.

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