Doğum sonrası anneler, gebelik döneminde aldıkları kiloları hızlı bir şekilde verebilmek için düzensiz beslenme ve bilinçsiz diyetler uygulayıp farklı hastalıklara yakalanma risklerini artırıyorlar. Sağlıklı ve düzenli olarak kilo vermek sanıldığı kadar zor değil.

HAMİLELİK KİLOLARINI VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Annelik, hayatın belki de en büyüleyici deneyimlerinden biri. Dokuz aylık zorlu sürecin ardından bebeğinizi kucağınıza aldığınızda dünya adeta yeniden şekillenir. Ancak bu mucizevi dönemde alınan kilolar birçok annenin aklında soru işareti bırakır: "Bu kilolar nasıl gidecek?"

Hormonal dengenin normale dönmeye başlamasıyla birlikte vücut da toparlanmaya başlar. Ama bu süreçte, aceleci ve sağlıksız yöntemlerden uzak durmak gerekir. Özellikle emziren anneler için dengeli ve bilinçli bir şekilde kilo vermek son derece önemlidir.

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EMZİRMEK KALORİ YAKMANIZA YARDIMCI OLUR

Emzirme yalnızca bebek için değil, anne için de birçok fayda içerir. Her gün ortalama 500-700 kalori harcamanıza yardımcı olan bu süreç, doğal bir şekilde kilo vermeyi sağlar. Ayda ortalama 2 kiloluk bir kayıp normal kabul edilir. Ancak hızlı kilo vermek, süt üretimini ve anne sağlığını olumsuz etkileyebilir.

TATLILARA KANMAYIN, SUYUN GÜCÜNÜ UNUTMAYIN "Şerbetli tatlılar süt yapar" düşüncesi yıllardır kulaktan kulağa dolaşsa da, bu bilgi bilimsel bir temele dayanmamaktadır. Sütün büyük kısmı sudan oluşur. Bu nedenle, bol su tüketimi emzirme sürecinde en büyük destekçinizdir. Ayrıca rezene ve ısırgan otu çayları, maydanoz gibi yeşillikler süt üretimini desteklerken, kilo verme sürecine de yardımcı olur. REKLAM YUMURTAYI İHMAL ETMEYİN Bir adet haşlanmış yumurta, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur ve ani karbonhidrat isteğini baskılar. Kaliteli protein içeriğiyle hem süt üretimini destekler hem de gereksiz kalori alımının önüne geçer. SÜT ÜRÜNLERİNE YER AÇIN Süt, yoğurt, kefir gibi ürünler hem sıvı alımını destekler hem de zengin protein ve kalsiyum kaynaklarıdır. Günde 2-3 bardak kadar tüketmek hem süt verimini artırır hem de zayıflama sürecini hızlandırır. GÜNE KAHVALTIYLA BAŞLAYIN Kahvaltı yapmayanlar, gün içinde kontrolsüz enerji alımına daha yatkındır. Güne dengeli bir kahvaltıyla başlamak, metabolizmanızı hızlandırır ve iştah kontrolünü kolaylaştırır.

AKŞAM YEMEKLERİNE ÇORBAYLA BAŞLAYIN Protein yönünden zengin mercimek, tarhana, yayla gibi çorbalar hem tokluk hissi sağlar hem de süt içeriğini olumlu etkiler. Çorba tüketimi, özellikle akşamları fazla yemek yemenin önüne geçer. REKLAM GECE EMZİRMELERİNDE TATLIDAN UZAK DURUN Gece kalkıp bebeğini emziren anneler genellikle enerji ihtiyacı hisseder. Ancak bu noktada kek, çikolata, bisküvi gibi şekerli yiyeceklerden kaçınmak gerekir. Bunlar karın bölgesi yağlanmasına ve kilo artışına neden olabilir. Gece yalnızca su içmek en sağlıklı tercihtir. İLK 4 AY DİYET İÇİN SABIRLI OLUN Doğum sonrası ilk dört ay, hem annenin hem de bebeğin uyum sağladığı bir dönemdir. Bu süreçte katı diyetler uygulamak yerine, sıvı alımına ve besin çeşitliliğine dikkat edilmelidir. Ayda 2-2,5 kilo kaybı yeterlidir. Hedeflerinizi gerçekçi tutarak sağlıklı bir şekilde kilo vermeye odaklanmalısınız. ANA ÖĞÜNLERDE ÇEŞİTLİLİĞE DİKKAT EDİN Günlük beslenme planınızda tahıllar, süt ürünleri, sebze, meyve ve et grubuna mutlaka yer verin. Kahvaltıda süt ve peynir; öğle ve akşam yemeklerinde ise tavuk, balık veya kırmızı et tercih edin. Ceviz, badem gibi kuruyemişleri kontrollü miktarda tüketin. Her öğünde mutlaka ekmek veya yerine çorba bulunabilir.

REKLAM KALORİ DENGESİNİ GÖZDEN KAÇIRMAYIN Emziren annelerin günlük kalori ihtiyacı genellikle 2000 civarındadır. Kalorileri göz önünde bulundurarak porsiyon kontrolü yapmalısınız. Örneğin bir dilim ekmek 70 kalori, bir kase çorba ise 150 kaloridir. Sebze yemeklerini 4-8 kaşık arasında ayarlayarak dengeli tüketebilirsiniz. BOL SIVI TÜKETİN Süt üretimini artırmak için sıvı tüketimi büyük önem taşır. Günde en az 12 bardak sıvı alımı hedeflenmelidir. Suya ek olarak süt, ayran, hoşaf, komposto gibi doğal içecekler tercih edilebilir. Çay ve kahve ise süt verimini olumsuz etkileyebilir. BESLENMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER - Gün içinde 5-6 öğün şeklinde beslenin. - Alışverişte liste dışına çıkmayın, açken alışveriş yapmayın. - Meşrubat, şekerli içecek ve tatlıları sınırlayın. - Kızartmalardan uzak durun, haşlama veya ızgara tercih edin. - Tam tahıllı ürünleri kullanın. - Duygularla yemek yemekten kaçının; mutsuzken yürüyüş veya kitap iyi birer alternatif olabilir. REKLAM - Tatlı yemek isterseniz sütlü tatlıları seçin ve miktarı abartmayın.